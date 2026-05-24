Сари: Лацио не ме слушаха, но това е отборът с най-висок морал

Маурицио Сари предупреди, че не се е чувствал чут от ръководството на Лацио след последния мач на тима за сезона от Серия А, спечелен с 2:1 срещу Пиза, както и намекна, че ще поиска прекратяване на договора си, но и благодари на своите играчи. „Орлите“ не започнаха по най-добрия начин последния си мач, след като изостанаха в резултата срещу последния в класирането Pisa след гол с глава на Стефано Морео. Въпреки това, Фисайо Деле-Баширу и Педро осъществиха обрат, като испанецът получи бурни овации, когато напусна терена за последен път с фланелката на Лацио. Въпреки че през юли ще навърши 39 години, Педро изглежда не е готов да окачи бутонките и ще продължи кариерата си на друго място.

„Благодарих на играчите за една опустошителна кампания, защото въпреки че сбъркахме в няколко мача, никога не се предадохме. Казах им, че може да не са най-техничните футболисти, но че вероятно са отборът с най-високия морал, който някога съм тренирал. Сезонът можеше да бъде много, много по-лош“, заяви Сари пред журналистите след двубоя на "Олимпико".

Божинов и Пиза сбогуваха със Серия "А" с девета поредна загуба

В италианската преса се появиха и слуховете, че след като напусне "римските орли" специалистът ще застане начело на Аталанта през следващата кампания. Треньорът обаче не посмя да говори с точност за бъдещето си.

„Нямам представа, защото все още имам договор, така че ще оценим всичко през следващите дни и седмици. Не съм особено щастлив, защото през този сезон почувствах, че не бях слушан. Имам договор, така че ще видим“, отбеляза Сари.

Педро се сбогува с феновете на Лацио по емоционален начин

Сари не скри разочарованието си от ръководството на Лацио през сезона – от трансферното ембарго до несъгласието с продажбите на играчи и продължаващия бойкот на домакинските мачове от страна на феновете.

„Това е дълга история, в която не искам да навлизам, и мисля, че първо трябва да я обсъдя с клуба, лице в лице. Една такава година е поучителна. Въпреки това, щеше да е по-добре за треньор на 40 години, а не за мен, но тя те учи на много неща. Имам договор тук, така че ми е трудно да отговарям на подобни въпроси. Ако след няколко дни вече съм без договор, тогава можем да говорим.“, добави треньорът.

Сари избра Аталанта, Наполи се насочи към Италиано

Лацио завършва кампанията на девето място, като не успя да се класира за европейските клубни турнири за втора поредна година. Освен това римляните допуснаха и болезнено поражение с 0:2 от Интер във финала на турнира за Купата на Италия миналата седцмица.

„Това беше най-трудният ми сезон в Серия A, със сигурност, труден по много причини. В крайна сметка, постигането на достоен резултат беше добре. Спечелихме 29 точки през втория полусезон, което, като се има предвид всичко, което се случи, е добър показател“, завърши Сари.