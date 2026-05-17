Сари: Определено не съм щастлив, в клуба не ме слушат

Наставникът на Лацио Маурицио Сари откри изрази разочарованието си от клубното ръководство и намекна, че е възможно да напусне “Олимпико” след края на кампанията.
“Определено не съм доволен от ситуацията през този сезон. Въобще не ме слушаха, така че съм далеч от щастлив. Може би клубът също не е доволен. Нека приключим сезона и да видим дали оттам имат какво да ми кажат. Трябва да разграничим атмосферата от самия клуб. От гледна точка на атмосферата, бих искал да остана. Чувствам се съществена част от тази околна среда. Но когато става въпрос за клуба, ако плановете ни не съвпадат, няма смисъл да продължаваме напред. Не съм чувал за планове от никого, така че не мога да дам конкретен отговор дали ще остана”, сподели Сари след загубата с 0:2 в дербито с Рома.
Той също така се върна към загубения преди няколко дни финал за Купата на Италия с 0:2 от Интер. “В момента, тъй като нямаме изключително качество, щеше да е важно да спечелим нещо. Месеци наред слушах как хората говореха за финала, в който се изправихме срещу Интер. По-лесно беше да загубим, отколкото да спечелим, защото “нерадзурите” сега са на друго ниво. Така че трябва да похвалим играчите, че стигнаха толкова далеч”, добави треньорът на “орлите”.
