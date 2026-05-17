Сари: Определено не съм щастлив, в клуба не ме слушат

Наставникът на Лацио Маурицио Сари откри изрази разочарованието си от клубното ръководство и намекна, че е възможно да напусне “Олимпико” след края на кампанията.

“Определено не съм доволен от ситуацията през този сезон. Въобще не ме слушаха, така че съм далеч от щастлив. Може би клубът също не е доволен. Нека приключим сезона и да видим дали оттам имат какво да ми кажат. Трябва да разграничим атмосферата от самия клуб. От гледна точка на атмосферата, бих искал да остана. Чувствам се съществена част от тази околна среда. Но когато става въпрос за клуба, ако плановете ни не съвпадат, няма смисъл да продължаваме напред. Не съм чувал за планове от никого, така че не мога да дам конкретен отговор дали ще остана”, сподели Сари след загубата с 0:2 в дербито с Рома.

Maurizio Sarri is ‘far from happy’ as he ‘wasn’t listened to at all’ at Lazio: ‘ If our plans don’t align, there’s no point in moving forward.’ pic.twitter.com/2fkSiMYIuY — Football Italia (@footballitalia) May 17, 2026

Той също така се върна към загубения преди няколко дни финал за Купата на Италия с 0:2 от Интер. “В момента, тъй като нямаме изключително качество, щеше да е важно да спечелим нещо. Месеци наред слушах как хората говореха за финала, в който се изправихме срещу Интер. По-лесно беше да загубим, отколкото да спечелим, защото “нерадзурите” сега са на друго ниво. Така че трябва да похвалим играчите, че стигнаха толкова далеч”, добави треньорът на “орлите”.

Снимки: Gettyimages