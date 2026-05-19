Поне четирима са кандидатите за наследник в Лацио на напускащия Сари

Редица треньори са спрягани за наследници на Маурицио Сари в Лацио, съобщават “Скай Спорт” и Николо Скира. По всяка вероятност ще се стигне до раздялата между клуба и наставника, който е готов да подпише двугодишен договор при заплата от 2,8 млн. евро на сезон плюс бонуси. Аталанта също проявява интерес към опитния специалист.

Конте напуска Наполи с мисъл за Италия, Сари може да го наследи

Междувременно, сред кандидатите за нов треньор на “орлите” са свободният Тиаго Мота, който за последно води Ювентус, Рафаеле Паладино от Аталанта, Фабио Пизакане от Каляри и Коста Руняич от Удинезе. Сред тях обаче не е бившият нападател на Лацио Мирослав Клозе, който в момента води Нюрнберг.

Снимки: Gettyimages