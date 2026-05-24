  Педро на сбогуване с Лацио: Беше ми трудно да сдържа емоциите си

Педро на сбогуване с Лацио: Беше ми трудно да сдържа емоциите си

Тръгващият си нападател на Лацио Педро Родригес вкара гол при домакинската победа с 2:1 над Пиза в мач от последния кръг от италианското първенство. 38-годишният испанец обяви, че ще напусне римския клуб след сезон 2025/26.

„Цялата тази подкрепа от всички е прекрасна, мога само да им благодаря - беше много специално. Беше ми трудно да сдържа емоциите си. Искахме да завършим сезона с победа и си тръгвам оттук с хубави спомени. С треньора Маурицио Сари се познаваме отдавна - първо в Челси, а след това в Лацио, така че имаме силна връзка. Беше чест да бъда играч, който е научил толкова много от Сари. Все още не знам какво ми носи бъдещето. Ще си почина малко и след това ще видим какво ще се случи. Това беше труден сезон за всички, искам да се насладя на тези спомени и да прекарам време със семейството си“, цитира Sky думите на Педро.

Испанецът играе за Лацио от август 2021 г. През сезон 2025/26 той отбеляза 5 гола и направи 2 асистенции в 33 мача. Играл е още за Барселона, Челси и Рома, припомня БТА.

