Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Макар и очакваното напускане на наставника на Лацио Маурицио Сари все още да не е потвърдено, надпреварата между Наполи и Аталанта за неговия подпис става все по-ожесточена.

Конте напуска Наполи с мисъл за Италия, Сари може да го наследи

Смята се, че опитният специалист е фаворит за нов наставник и на двата клуба, тъй като Антонио Конте и Рафаеле Паладино най-вероятно ще напуснат съответно “партенопеите” и бергамаските. Според Николо Скира офертата на Аталанта към Сари е за тригодишен договор при заплата от 3,5 млн. евро на сезон. Ключов фактор за потенциалното споразумение може да е бъдещият директор на клуба Кристиано Джунтоли, който в миналото е бил шеф на конкурента Наполи. Същият източник по-рано разкри, че предложението на неаполитанците към настоящия треньор на Лацио е за договор до лятото на 2028-а при възнаграждение от 2,8 млн. евро на сезон. Това означава, че условията на “нерадзурите” са по-добри от тези, които предлага Аурелио Де Лаурентис.

Поне четирима са кандидатите за наследник в Лацио на напускащия Сари

Междувременно, Джанлука Ди Марцио посочва резервните варианти пред Наполи, ако не успее да си осигури подписа на Сари. Единият е Масимилиано Алегри, в случай че той реши да си тръгне от Милан след края на сезона. Той вече е работил със спортния директор Джовани Мана по време на съвместния им период в Ювентус. Другата опция е Винченцо Италиано от Болоня, като любопитното е, че той е алтернатива и на Аталанта. Това означава, че е много вероятно този, който загуби битката за Сари, да се насочи именно към наставника на “рособлу”.

