Сари избра Аталанта, Наполи се насочи към Италиано

Сари избра Аталанта, Наполи се насочи към Италиано

Маурицио Сари е много близо до това да поеме Аталанта. Според информация на журналиста Николо Скира, преговорите между опитния специалист и клуба от Бергамо са навлезли в заключителен етап.

Очаква се 67-годишният Сари, който в момента води Лацио, да подпише договор до лятото на 2029 г. със заплата от 3,5 милиона евро на сезон.

Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Сари беше вариант за нов наставник и на Наполи, след като стана ясно, че "партенопеите" ще се разделят с Антонио Конте.

Към днешна дата, най-вероятният следващ треньор на Наполи ще е Винченцо Италиано. Вече се водят разговори, като на треньора на Болоня е предложен контракт до лятото на 2028 г. с опция за удължаване с още една година.

Снимки: Gettyimages

