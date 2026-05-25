Железничар загуби дербито на Сараево, Галчев не игра

ФК Сараево победи с 1:0 Железничар в голямото дерби на последния 36-ия кръг в първенството на Босна и Херцеговина. Българският защитник Патрик-Габриел Галчев обаче пропусна този мач и въобще не бе в групата на гостите.

Сараево поведе в резултата в самия край на първото полувреме, когато точен бе Агон Елези.

Железничар можеше да се добере поне до равенството, след като отбеляза в добавеното време на мача, когато Елдар Драгович прати топката в мрежата на съперника, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада.

Така срещата завърши с успех на Сараево, който завършва сезона на 3-тото място с 65 точки и ще играе в Лигата на конференциите. Железничар пък остава на разочароващата 6-а позиция с 42 точки.