Железничар изпуснаха аванс от два гола, Галчев не игра

Железничар не можа да победи гостуващия Широки Брег в предпоследния кръг от сезона в Босна и Херцеговина. Двубоят на "Гърбавица" завърши 2:2, като домакините поведоха с 2:0 още до 12-тата минута, но не задържаха преднината си.

Патрик-Габриел Галчев не беше в групата на Железничар. Бившият защитник на Левски и Локомотив (София) започна като титуляр във всеки от предишните 9 мача на тима си.

Едуин Одинака откри в полза на домакините в 9-ата минута, а в 12-тата се разписаи Доминик Прокоп. Малко преди почивката Антони Байкуша намали, а точката на Широки Брег донесе Филип Матич в 54-тата минута.

Железничар и Широки Брег са съседи в класирането с по 42 точки. Ако в последния кръг победи ФК Сараево в голямото дерби на местния футбол, Железничар ще запази петата си позиция.

Снимка: sportsport.ba

