Галчев влезе от пейката при равенство на Железничар

Бившият защитник на Левски и Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев се появи като резерва за Железничар, който направи 1:1 при гостуването си на Широки брег от 26-ия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Българинът започна сред резервите, но се появи още в 26-ата минута на мястото на Боян Настич.

Железничар излезе напред в 38-ата минута с гол на Колин Зеедорф след асистенция на Дженан Шабич, но още преди почивката домакините успяха да изравнят с попадение на Матей Сенич.

В средата на второто полувреме част от феновете на Железничар издигнаха транспарант с политическо съдържание и срещата беше прекъсната за кратко. Полицията изведе привържениците на гостите от стадиона, а след подновяването на играта не се случи нищо интересно.

В класирането отборът на Галчев е на 6-о място с 29 точки. Лидер е Борац (Баня Лука) с 62 точки, следван от Зрински (Мостар) с 53 и ФК Сараево с 39.

Снимка: sportsport.ba