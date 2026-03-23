Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Железничар
  Галчев влезе от пейката при равенство на Железничар

Галчев влезе от пейката при равенство на Железничар

  • 23 март 2026 | 00:19
  • 229
  • 0
Галчев влезе от пейката при равенство на Железничар

Бившият защитник на Левски и Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев се появи като резерва за Железничар, който направи 1:1 при гостуването си на Широки брег от 26-ия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Българинът започна сред резервите, но се появи още в 26-ата минута на мястото на Боян Настич.

Железничар излезе напред в 38-ата минута с гол на Колин Зеедорф след асистенция на Дженан Шабич, но още преди почивката домакините успяха да изравнят с попадение на Матей Сенич.

В средата на второто полувреме част от феновете на Железничар издигнаха транспарант с политическо съдържание и срещата беше прекъсната за кратко. Полицията изведе привържениците на гостите от стадиона, а след подновяването на играта не се случи нищо интересно.

В класирането отборът на Галчев е на 6-о място с 29 точки. Лидер е Борац (Баня Лука) с 62 точки, следван от Зрински (Мостар) с 53 и ФК Сараево с 39.

Снимка: sportsport.ba

Следвай ни:

Здравко Димитров и компания продължават с победите

Здравко Димитров и компания продължават с победите

  • 992
  • 0
  • 7963
  • 3
  • 696
  • 2
  • 1338
  • 1
  • 1309
  • 2
  • 2754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 18646
  • 75
  • 43763
  • 97
  • 72840
  • 513
  • 25268
  • 24
  • 18737
  • 338
  • 35616
  • 126