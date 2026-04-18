Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Патрик-Габриел Галчев беше титуляр за Железничар в двубоя срещу Посушие от първенството на Босна и Херцеговина, завършил 1:1. Бившият защитник на Левски и Локомотив (София) можеше да донесе победата на своя отбор, но негов силен изстрел в последните минути мина на сантриметри над напречната греда.

Преди почивката двубоят беше равностоен, а в началото на второто полувреме гостите откриха резултата след точен изстрел с глава на Марио Чуич. Железничар отговори малко по-късно с попадение на Дженан Шабич след хубава атака на "плавите" по десния фланг.

Железничар има само една победа в последните си 5 шампионатни мача и се намира на 6-о място в класирането с 34 точки. Убедителен лидер е Борац (Баня Лука) с 68.

"Публиката не е доволна от резултата, но аз съм. Много подобни мачове, в които единият отбор доминира, но се оказва вролята на догонващ, завършват със загуба. Ние изравнихме и дори бяхме близо до пълен обрат", коментира наставникът на Железничар Саво Милошевич.