  2. Железничар (Сараево)
  3. Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Патрик-Габриел Галчев беше титуляр за Железничар в двубоя срещу Посушие от първенството на Босна и Херцеговина, завършил 1:1. Бившият защитник на Левски и Локомотив (София) можеше да донесе победата на своя отбор, но негов силен изстрел в последните минути мина на сантриметри над напречната греда.

Преди почивката двубоят беше равностоен, а в началото на второто полувреме гостите откриха резултата след точен изстрел с глава на Марио Чуич. Железничар отговори малко по-късно с попадение на Дженан Шабич след хубава атака на "плавите" по десния фланг.

Железничар има само една победа в последните си 5 шампионатни мача и се намира на 6-о място в класирането с 34 точки. Убедителен лидер е Борац (Баня Лука) с 68.

"Публиката не е доволна от резултата, но аз съм. Много подобни мачове, в които единият отбор доминира, но се оказва вролята на догонващ, завършват със загуба. Ние изравнихме и дори бяхме близо до пълен обрат", коментира наставникът на Железничар Саво Милошевич.

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

Карабельов не игра при ценна победа на Малмьо

Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

Гьозтепе се готви да продаде голмайстора на Мъри за близо 20 млн. евро

Макун се е договорил с турски гранд

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

