Железничар не оказа съпротива на Зрински, Галчев с цял мач

Железничар (Сараево) загуби с 0:2 от Зрински (Мостар) в откриващия мач от 32-рия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Патрик-Габриел Галчев беше титуляр за гостите и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Ветеранът Неманя Билбия откри в полза на Зрински в 19-ата минута. Той засече отблизо центриане от десния фланг и прати топката в мрежата. Малко по-рано Галчев едва не си вкара автогол с неубедително изчистване. В края на полувремето Мариян Чавар се разписа от пряк свободен удар за 2:0.

През втората част положения имаше и пред двете врати, но нови попадения не паднаха. Това беше трета поредна загуба за Железничар от Зрински, който е втори в класирането, на 10 точки зад лидера Борац (Баня Лука). Железничар е 6-и.

В друг мач снощи Вележ (Мостар) победи с 1:0 Радник (Биелина) и се утвърди на 4-тата позиция.