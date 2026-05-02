Железничар не оказа съпротива на Зрински, Галчев с цял мач

  • 2 май 2026 | 02:19
Железничар (Сараево) загуби с 0:2 от Зрински (Мостар) в откриващия мач от 32-рия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Патрик-Габриел Галчев беше титуляр за гостите и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Ветеранът Неманя Билбия откри в полза на Зрински в 19-ата минута. Той засече отблизо центриане от десния фланг и прати топката в мрежата. Малко по-рано Галчев едва не си вкара автогол с неубедително изчистване. В края на полувремето Мариян Чавар се разписа от пряк свободен удар за 2:0.

През втората част положения имаше и пред двете врати, но нови попадения не паднаха. Това беше трета поредна загуба за Железничар от Зрински, който е втори в класирането, на 10 точки зад лидера Борац (Баня Лука). Железничар е 6-и.

В друг мач снощи Вележ (Мостар) победи с 1:0 Радник (Биелина) и се утвърди на 4-тата позиция.

Митков заби хеттрик в Казахстан

  • 1 май 2026 | 13:04
Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

  • 30 апр 2026 | 20:28
Българин напуска Байерн

  • 30 апр 2026 | 17:19
Реал Мадрид изхвърли Динамо (Загреб) и Калоян Божков от „Международна купа на Висшата лига“

  • 29 апр 2026 | 04:38
Късен гол свали Апоел (Беер Шева) от лидерската позиция в Израел, Стоянов игра малко

  • 28 апр 2026 | 21:32
На тази дата преди 32 години: Двама българи в полуфинал на Шампионска лига

  • 27 апр 2026 | 23:16
Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

  • 2 май 2026 | 01:36
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

  • 1 май 2026 | 22:08
Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

  • 1 май 2026 | 21:50
Монтана се добра до точка срещу Септември

  • 1 май 2026 | 19:22
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:18
