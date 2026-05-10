Железничар и Галчев с класически успех

Отборът на Железничар записа класическа победа с 3:0 в домакинството си на Слога от 33-тия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Българският защитник Патрик-Габриел Галчев бе титуляр за домакините и остана на терена 70 минути преди да бъде заменен.

Всичките голове в мача паднаха през второто полувреме. Сюлейман Крпич откри резултата в 54-тата минута, Доминик Прокоп удвои в 69-ата, а Хамза Яганац оформи класическия успех в 76-ата минута.

С този успех Железничар излезе на 5-ото място в класирането с 41 точки. Слога остава на последното 10-о място с 27 точки.