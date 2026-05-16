Железничар и Галчев загубиха от шампиона

Сигурният нов шампион Борац (Баня Лука) победи Железничар (Сараево) с 1:0 в домакинството си от 34-тия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Патрик-Габриел Галчев отново бе титуляр за гостите и остави добри впечатления.

Единственият гол в мача падна в 72-рата минута и негов автор бе Лука Юричич.

С този успех Борац продължи добрата си серия от четири поредни победи, като води в класирането с 82 точки и преднина от 15 пред втория Зрински (Мостар).

Железничар остава на 5-ото място с 41 точки и вече загуби и теоритични шансове за топ 4 и участие в евротурнирите.