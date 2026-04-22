Галчев титуляр при победа на Железничар

  • 22 апр 2026 | 05:51
Железничар (Сараево) спечели с 1:0 гостуването си на Рудар (Приедор) в мач от 30-ия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Българският защитник Патрик-Габриел Галчев беше титуляр за столичния тим, воден от сръбската легенда Саво Милошевич.

Единственото попадение в двубяо отбеляза Вини Пейшото в добавеното време. Бразилският нападател се появи като резерва в 59-ата минута, а малко преди последния съдийски сигнал финтира бранител на домакините и с удар в близкия ъгъл донесе трите точки на Железничар.

Това беше пети пореден мач без загуба за един от грандовете в босненския футбол. В класирането Железничар вече е 5-и, изпреварвайки по голова разлика Широки брег. Рудар (Приедор) е на 9-о място.

"Може би един от най-трудните ни мачове, откакто аз съм начело на отбора. Съперникът ни е по-добър, отклкото показва таблицата. Играхме силно и победата ни е напълно заслужена", коментира след срещата Милошевич.

Уволниха треньора на Мартин Минчев

  • 21 апр 2026 | 22:18
  • 1384
  • 0
Вейле рухна в края срещу Копенхаген

  • 20 апр 2026 | 00:33
  • 1423
  • 0
Херманщат с Чорбаджийски се добра до точка като гост

  • 19 апр 2026 | 23:33
  • 961
  • 0
"Българският" Визела с трета поредна загуба

  • 19 апр 2026 | 22:42
  • 1241
  • 0
Десетима от Амедспор допуснаха загуба като гост, Димитров не успя да помогне като резерва

  • 19 апр 2026 | 22:14
  • 1045
  • 0
Без българи в дербито между АЕК и ПАОК

  • 19 апр 2026 | 21:24
  • 2132
  • 3
Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 188256
  • 888
Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 3728
  • 0
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 13
  • 0
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 29247
  • 40
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 30917
  • 19
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 45159
  • 22