Галчев титуляр при победа на Железничар

Железничар (Сараево) спечели с 1:0 гостуването си на Рудар (Приедор) в мач от 30-ия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Българският защитник Патрик-Габриел Галчев беше титуляр за столичния тим, воден от сръбската легенда Саво Милошевич.

Единственото попадение в двубяо отбеляза Вини Пейшото в добавеното време. Бразилският нападател се появи като резерва в 59-ата минута, а малко преди последния съдийски сигнал финтира бранител на домакините и с удар в близкия ъгъл донесе трите точки на Железничар.

Това беше пети пореден мач без загуба за един от грандовете в босненския футбол. В класирането Железничар вече е 5-и, изпреварвайки по голова разлика Широки брег. Рудар (Приедор) е на 9-о място.

"Може би един от най-трудните ни мачове, откакто аз съм начело на отбора. Съперникът ни е по-добър, отклкото показва таблицата. Играхме силно и победата ни е напълно заслужена", коментира след срещата Милошевич.