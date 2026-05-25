Де Лаурентис потвърди за оферта за Наполи: Парите не са проблем

Собственикът на Наполи Аурелио Де Лаурентис потвърди, че е отказал оферта да продаде клуба, но заяви: „Проблемът не са парите, а дали един наследник ще може да ръководи и със сърце.“

Предложението е било на стойност 2 млрд. евро и е дошло от американски консорциум, ръководен от Мат Ризета. Предложението е било отхвърлено, но според “Атлетик” американският консорциум все още се надява да постигне споразумение в следващите месеци.

„Американците отправиха оферта и през 2017 г. на стойност 900 милиона долара“, заяви Де Лаурентис на пресконференция в неделя, цитиран от TuttoNapoli.

„Благодарих им и казах, че пътят все още е дълъг. След това дойде COVID, а през 2021 г. араби също предложиха 3,5 милиарда долара, за да купят Filmauro и Наполи. Аз отговорих: „Какво ще правя? Да се пенсионирам?“. Това, което искам да кажа, е, че е нормално да има интерес, но проблемът не са парите, а дали един наследник ще може да ръководи и със сърце. Когато правиш филми, можеш да ги правиш само със сърце, същото важи и за футбола.“

Босът се присъедини към Антонио Конте на пресконференция след победата на „партенопеите“ с 1:0 срещу Удинезе в последния кръг. По време на събитието Конте потвърди, че напуска клуба след два сезона.

„Знаете, понякога циклите приключват по-рано“, каза Де Лаурентис.

„Това е твоят [на Конте] дом, но може би вече не си спокоен – не спрямо Наполи или града, а спрямо едно първенство, което Наполи те принуждава да посрещаш по определен начин.“

„Наполи не може да бъде ПСЖ, Реал Мадрид, Барселона, Байерн Мюнхен или петте английски клуба. Трябва да спазваме бюджета и не можем да го надхвърляме. Италианското първенство не е толкова изключително, защото качеството на играта е спаднало драстично.“

Де Лаурентис и Конте заявиха, че са се договорили да се разделят още през април. Притиснат да назове наследника на Конте, президентът на Наполи остана мълчалив: „Имаме силен отбор и много играчи, които се завръщат. Може би те са имали недостатъци за стила на игра на Конте, но биха могли да се впишат добре при нов треньор“, заключи Де Лаурентис.