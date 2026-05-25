Конте обяви раздялата с Наполи

  25 май 2026 | 05:54
Треньорът на Наполи Антонио Конте потвърди новината, за която се знаеше от известно време, че напуска клуба след края на сезона. "Партенопеите" спечелиха последния си мач в Серия "А" срещу Удинезе с 1:0, а след края на мача наставникът съобщи за раздялата. Той обаче отказа да коментира дали ще поеме националния отбор на Италия.

„Преди месец се обадих на президента, без да искам нищо, а и той не ми каза нищо. Казах му, че усещам как нашият проект е към своя край и няма промяна в плановете. Взех това решение, защото се провалих в едно нещо в Неапол: не успях да донеса сплотеност в средата, а така е трудно да се конкурираш с останалите“, започна Конте.

„Видях твърде много спорове, но Наполи се нуждае от сериозни хора. Тези хора трябва да бъдат отстранени, защото са вредни. Аз се провалих, защото не сплотих средата, така че мога само да вдигна ръце. Поех отговорност, но осъзнах, че някои неща не могат да бъдат променени. Беше чест за мен. Благодаря на президента и на феновете, които ме разбраха“, допълни специалистът.

След това той коментира темата за националния отбор.

„Помня какво казах за националния отбор. Бях много ясен. Казах, че ако бях президент на федерацията, бих обмислил кандидатурата на Конте. Появи се и името на Гуардиола. Готова ли е италианската федерация да има топ треньор? В момента няма нищо. Разполагат ли със средствата да наемат Гуардиола? Аз бих бил първият, който ще каже, че той трябва да бъде нает, но има ли ги парите? Всички треньорски постове вече са заети. Може би ще си почина и ще посетя Аурелио в Лос Анджелис за Световното първенство“, каза още италианецът.

Снимки: Gettyimages

