Хойлунд зарадва Конте в прощалния му мач начело на Наполи

Миналогодишният италиански шампион Наполи си гарантира второто място в Серия "А" за сезон 2025/26 с домакински успех с 1:0 над Удинезе. Това се очаква да бъде и последният мач на Антонио Конте начело на „партенопеите“, като новината за напускането му ще бъде потвърдена всеки момент.

Единственото попадение в двубоя дойде в 24-тата минута, когато Кевин Де Бройне разсече противниковата отбрана със своя пас, след което Расмус Хойлунд прати топката покрай вратаря със своя шут. Белгиецът стартира като резерва, но се включи в игра още в десетата минута заради контузия на Алисон Сантош.

В 64-тата минута задачата за фриуланите се затрудни, тъй като техният защитник Кристиан Кабаселе беше изгонен с директен червен картон след преглед с ВАР. Причина за отстраняването на бившия играч на Лудогорец беше негово избутване срещу Хойлунд далеч от топката. В 71-вата минута Скот Мактоминей пропусна чудесна възможност да направи победата на своя тим по-убедителна.

Наполи финишира сезона с актив от 76 точки, което му носи сребърните медали, а дистанцията от шампиона Интер е 11 пункта. Удинезе приключи в „златната среда“ на крайното класиране и по-точно на десетото място с 50 точки.

