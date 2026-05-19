Конте напуска Наполи с мисъл за Италия, Сари може да го наследи

Антонио Конте и Наполи ще се разделят след края на сезона, твърдят “Гадзета дело Спорт” и “Кориере дело Спорт”. Тази раздяла ще стане по взаимно съгласие, така че “партенопеите” няма да плащат никаква компенсация на наставника, който имаше договор с клуба за още една година. Според информацията на “Гадзета” Конте и Аурелио Де Лаурентис са се разбрали за това още в средата на април.

Целта на Конте е да стане национален селекционер на Италия след изборите за президент на федерацията, които ще се състоят на 22 юни.

Фаворит за треньорския пост в Наполи е Маурицио Сари, който вече намекна, че ще напусне Лацио, тъй като не е доволен от клубното ръководството. Вариант обаче е и треньорът на Милан Масимилиано Алегри, в случай че напусне “росонерите’. Това също изглежда доста вероятно след информациите за скандал между него и Златан Ибрахимович.

Винченцо Италиано и Фабио Гросо са резервните варианти на Де Лаурентис.

#Napoli and Antonio Conte are moving increasingly toward an early mutual termination of their partnership.



Maurizio Sarri remains the leading candidate to replace him. Initial contacts have already taken place, and the club is confident the coach could decide to return to… pic.twitter.com/5cL6UQWvZi — Napoli Zone (@TheNapoliZone) May 18, 2026