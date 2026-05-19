Конте напуска Наполи с мисъл за Италия, Сари може да го наследи

Антонио Конте и Наполи ще се разделят след края на сезона, твърдят “Гадзета дело Спорт” и “Кориере дело Спорт”. Тази раздяла ще стане по взаимно съгласие, така че “партенопеите” няма да плащат никаква компенсация на наставника, който имаше договор с клуба за още една година. Според информацията на “Гадзета” Конте и Аурелио Де Лаурентис са се разбрали за това още в средата на април.
Целта на Конте е да стане национален селекционер на Италия след изборите за президент на федерацията, които ще се състоят на 22 юни.
Фаворит за треньорския пост в Наполи е Маурицио Сари, който вече намекна, че ще напусне Лацио, тъй като не е доволен от клубното ръководството. Вариант обаче е и треньорът на Милан Масимилиано Алегри, в случай че напусне “росонерите’. Това също изглежда доста вероятно след информациите за скандал между него и Златан Ибрахимович.
Винченцо Италиано и Фабио Гросо са резервните варианти на Де Лаурентис.