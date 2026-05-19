Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте напуска Наполи с мисъл за Италия, Сари може да го наследи

Конте напуска Наполи с мисъл за Италия, Сари може да го наследи

  • 19 май 2026 | 13:28
  • 533
  • 0
Конте напуска Наполи с мисъл за Италия, Сари може да го наследи

Антонио Конте и Наполи ще се разделят след края на сезона, твърдят “Гадзета дело Спорт” и “Кориере дело Спорт”. Тази раздяла ще стане по взаимно съгласие, така че “партенопеите” няма да плащат никаква компенсация на наставника, който имаше договор с клуба за още една година. Според информацията на “Гадзета” Конте и Аурелио Де Лаурентис са се разбрали за това още в средата на април.

Целта на Конте е да стане национален селекционер на Италия след изборите за президент на федерацията, които ще се състоят на 22 юни.

Фаворит за треньорския пост в Наполи е Маурицио Сари, който вече намекна, че ще напусне Лацио, тъй като не е доволен от клубното ръководството. Вариант обаче е и треньорът на Милан Масимилиано Алегри, в случай че напусне “росонерите’. Това също изглежда доста вероятно след информациите за скандал между него и Златан Ибрахимович.

Винченцо Италиано и Фабио Гросо са резервните варианти на Де Лаурентис.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

  • 19 май 2026 | 11:18
  • 1119
  • 0
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 10490
  • 8
Нойер ще е титуляр на Световното

Нойер ще е титуляр на Световното

  • 19 май 2026 | 10:28
  • 2007
  • 0
Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

  • 19 май 2026 | 10:11
  • 3868
  • 4
В Арсенал не бързат с празненствата

В Арсенал не бързат с празненствата

  • 19 май 2026 | 09:31
  • 1986
  • 4
Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

  • 19 май 2026 | 08:15
  • 6736
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров изостана с пробив

Григор Димитров изостана с пробив

  • 19 май 2026 | 13:37
  • 4492
  • 10
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 9076
  • 4
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 12951
  • 84
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 10490
  • 8
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 10488
  • 20
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 8789
  • 3