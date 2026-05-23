Де Лаурентис отказа 2 милиарда за Наполи

Американски инвестиционен фонд предложи два милиарда евро за закупуване на мажоритарния пакет акции на Наполи. „Кориере дело Спорт“ разкрива, че собственикът на бившия шампион на Италия е отказал, тъй като иска да отпразнува стогодишнината на клуба след три месеца.

Аурелио Де Лаурентис не обмисля да се откаже от Наполи. След като отхвърли предложение от Саудитска Арабия, сега получи нова оферта от Съединените американски щати. Инвестиционен фонд проявява интерес към придобиването на клуба от града до Везувий и е предложил 2 милиарда евро!

Информацията е публикувана в днешното печатно издание на „Кориере дело Спорт“. „Суперофертата значително надхвърли оценката, направена миналата есен от Football Benchmark, която беше 1,2 милиарда евро.

„Последното предложение идва от САЩ, почти като знак на съдбата в годината на Световното първенство, и е формулирано от група американски бизнесмени. Представител на инвестиционния фонд е Мат Ридзета, италиано-американският президент на отборите Наполи Баскетбол и Кампобасо, както и основател и директор на Underdog Global Partners, група, специализирана в консултирането и управлението на спортни активи и свързани недвижими имоти“, пише цитираният всекидневник.

Италианците научиха подробности от задкулисните преговори: „Два милиарда представляват огромна сума и доказателство за идея, която включва не само футбола, но и перспективите за растеж на града. Изглежда, че проектът би се основавал на създаването на център, който да свързва футбола с други спортове, главно баскетбола, инвестирайки и в съоръжения.

Де Лаурентис, който утре навършва 77 години, не иска да продава. През септември дон Аурелио ще отбележи 22 години, откакто пое клуба в състояние на фалит, а през август (на 25-ти, както е записано в архивите) ще се чества стогодишнината от основаването на клуба (тогава се е наричал Associazione Calcio Napoli), и собственикът иска да организира нещо специално.

Трябва да се отбележи, че Наполи е най-независимият клуб в Италия, според данните за финансирането, осигурено от собствениците в Серия А. Аурелио Де Лаурентис е инвестирал само 16 милиона евро от собствени средства от 2004 г. насам!

Наполи се е самофинансирал с останалите пари, похарчени за придобивания, заплати и други суми, необходими за поддържането на клуба.

Снимки: Imago