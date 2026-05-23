Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Де Лаурентис отказа 2 милиарда за Наполи

Де Лаурентис отказа 2 милиарда за Наполи

  • 23 май 2026 | 12:44
  • 1156
  • 0

Американски инвестиционен фонд предложи два милиарда евро за закупуване на мажоритарния пакет акции на Наполи. „Кориере дело Спорт“ разкрива, че собственикът на бившия шампион на Италия е отказал, тъй като иска да отпразнува стогодишнината на клуба след три месеца.

Сари избра Аталанта, Наполи се насочи към Италиано
Сари избра Аталанта, Наполи се насочи към Италиано

Аурелио Де Лаурентис не обмисля да се откаже от Наполи. След като отхвърли предложение от Саудитска Арабия, сега получи нова оферта от Съединените американски щати. Инвестиционен фонд проявява интерес към придобиването на клуба от града до Везувий и е предложил 2 милиарда евро!

Информацията е публикувана в днешното печатно издание на „Кориере дело Спорт“. „Суперофертата значително надхвърли оценката, направена миналата есен от Football Benchmark, която беше 1,2 милиарда евро.

Де Лаурентис призова за много по-кратки мачове и коментира дали Конте би изоставил Наполи
Де Лаурентис призова за много по-кратки мачове и коментира дали Конте би изоставил Наполи

„Последното предложение идва от САЩ, почти като знак на съдбата в годината на Световното първенство, и е формулирано от група американски бизнесмени. Представител на инвестиционния фонд е Мат Ридзета, италиано-американският президент на отборите Наполи Баскетбол и Кампобасо, както и основател и директор на Underdog Global Partners, група, специализирана в консултирането и управлението на спортни активи и свързани недвижими имоти“, пише цитираният всекидневник.

Италианците научиха подробности от задкулисните преговори: „Два милиарда представляват огромна сума и доказателство за идея, която включва не само футбола, но и перспективите за растеж на града. Изглежда, че проектът би се основавал на създаването на център, който да свързва футбола с други спортове, главно баскетбола, инвестирайки и в съоръжения.

Де Лаурентис, който утре навършва 77 години, не иска да продава. През септември дон Аурелио ще отбележи 22 години, откакто пое клуба в състояние на фалит, а през август (на 25-ти, както е записано в архивите) ще се чества стогодишнината от основаването на клуба (тогава се е наричал Associazione Calcio Napoli), и собственикът иска да организира нещо специално.

Трябва да се отбележи, че Наполи е най-независимият клуб в Италия, според данните за финансирането, осигурено от собствениците в Серия А. Аурелио Де Лаурентис е инвестирал само 16 милиона евро от собствени средства от 2004 г. насам!

Наполи се е самофинансирал с останалите пари, похарчени за придобивания, заплати и други суми, необходими за поддържането на клуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

От 120 секунди до мечтата към забвението

От 120 секунди до мечтата към забвението

  • 23 май 2026 | 10:28
  • 1313
  • 1
След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

  • 23 май 2026 | 09:17
  • 6706
  • 4
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 12289
  • 3
За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

  • 23 май 2026 | 08:48
  • 6551
  • 9
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 14059
  • 9
Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

  • 23 май 2026 | 08:08
  • 4152
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 27461
  • 18
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 1805
  • 7
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 14059
  • 9
Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

  • 23 май 2026 | 09:40
  • 9266
  • 20
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 21738
  • 55
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 7973
  • 8