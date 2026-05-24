На прощаване с крал Мо

Може би пълното осъзнаване на това, което Мохамед Салах постигна в Ливърпул, ще дойде едва с времето. Но докато той се подготвя да се сбогува в неделя, има много неща, които могат да бъдат оценени още тук и сега. Така започна задълбочен анализ на bbc.com:

"Има стандартите, които Салах помогна да бъдат поставени и които се разпространиха из целия клуб в стремежа на него и Ливърпул към величие. Има и рекордите, които счупи, както и трофеите, които головете му донесоха на „Анфийлд“. Но преди всичко има чистата радост, която донесе, и спомените, които остави.

„Салах постави напълно нови стандарти за професионален футболист — колко усилено можеш да работиш, колко много можеш да инвестираш във възстановяването си и във всичко останало“, каза Юрген Клоп пред BBC Sport през март.

Клоп беше мениджърът, когато Ливърпул привлече египтянина от Рома през 2017 г. за 34 млн. паунда. Сделката беше поставяна под въпрос заради предишните трудности на Салах в Челси във Висшата лига, но хората, които го следяха за Ливърпул, бяха убедени. Дори те обаче — скаутите, Клоп, всички замесени — не можеха да предвидят как Салах ще се превърне в един от най-великите футболисти за всички времена.

Неговите 257 гола за Ливърпул го изведоха пред имена като сър Кени Далглиш, Роби Фаулър, Майкъл Оуен и Стивън Джерард. Само Иън Ръш — 346, и Роджър Хънт — 285, са отбелязали повече.

„Мохамед знаеше какво трябва да направи, за да се превърне в легенда на Ливърпул, и го изведе на друго ниво“, каза Ръш пред BBC Sport. „Той не можеше да повярва колко гола съм отбелязал, така че всъщност ми каза: "Броил ли си и головете си на тренировки?" Така че има и онова скаузърско чувство за хумор. Но не става дума само за голове — когато погледнеш броя на асистенциите, виждаш, че той е завършен футболист.“

За протокола — асистенциите са 119. Средно гол или асистенция на всеки 94 минути за Ливърпул — това е изумително. Общо 376 голови участия в 35 326 минути футбол. Това са забележителни постижения за човек, започнал пътя си в Нагриг — село в селски район на Египет — и превърнал се в един от най-великите играчи на един от най-големите футболни клубове в света.

Миналата година Салах седна на трон вътре на „Анфийлд“ — клубният „египетски крал“ беше решил да удължи царуването си и отбеляза момента в кралски стил. Но сега моментът на неговата абдикация настъпи — година по-рано от планираното. Не е ясно за кой клуб или в коя държава ще играе Салах през следващия сезон.

Домакинството срещу Брентфорд бележи последната страница от определящата глава в неговия футболен живот. Какъв живот само. Салах, напълно наясно със себе си, оценява статута си на суперзвезда и се наслаждава на това, което представлява както във футболния свят, така и в арабския свят.

Но той също така знае колко усилено е работил, за да достигне този статут. Нито един чуждестранен играч в историята на Висшата лига не е отбелязал повече голове от 193-те на Салах в турнира. На почивката в дебюта му за Ливърпул срещу Уотфорд на 12 август 2017 г. посланието на Клоп към новото попълнение беше просто: „Добре дошъл във Висшата лига.“

Ливърпул изоставаше с 1:2 на почивката, но Салах отбеляза през второто полувреме, а Садио Мане и Роберто Фирмино също се разписаха в онзи ден при равенството 3:3 на „Викаридж Роуд“. Какво страховито нападателно трио се оказаха Салах, Фирмино и Мане.

Настроени сякаш на собствена, специална честота, те спечелиха всичко заедно в рамките на пет години и го направиха по начин, който спечели почитатели по целия свят. Само спортът има способността да събере трио от Египет, Сенегал и Бразилия и да създаде такава магия. „Плашат ме, опасни са“ — такава беше оценката на Пеп Гуардиола.

Към днешна дата е добре документирано, че Салах и Мане никога не са били най-добри приятели, но те никога не са спирали да си говорят, а Фирмино казва, че е бил „пожарникарят“ в моментите, когато напрежението е заплашвало да кипне. Вътрешно хората в Ливърпул от онзи период, включително Фирмино, са били наясно, че конкуренцията между Салах и Мане им е помогнала да достигнат личните си върхове. Салах никога нямаше да достигне такива висоти без тази абсолютна целеустременост и желание да стане възможно най-добрият футболист.

„Футболист до самата сърцевина на съществото си“ — така го описва един служител на клуба. „Мо не е човек, който говори много, но очевидно е лидер чрез пример. Точно такива неща ще ми липсват на 100%“, каза капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк.

Има история как след мач, в който Ливърпул побеждава Уотфорд с 5:0, Салах попитал Бен Фостър накъде вратарят би се хвърлил, ако е имало дузпа. С такъв фокус върху най-дребните детайли не е изненадващо, че играчи от всякакви възрасти са му се възхищавали. Казано просто — Салах правеше неща, а другите го следваха. Близките до Салах говорят за човек, с когото е забавно да си наоколо, но който същевременно е наясно с мнението на останалите. Както биха казали някои — Салах си пази бележките.

Освен изграждането на впечатляващата си физика, една от най-големите промени по време на престоя му в Ливърпул е фокусът му върху това да стане по-позитивен човек и просто да се опитва да се усмихва повече, когато нещата не вървят добре. Тази промяна идва, след като Анди Робъртсън, който се присъедини към клуба през същото лято, насърчил Салах да работи върху езика на тялото си.

И все пак в Ливърпул едва ли е имало изумление, когато Салах избухна в Лийдс през декември, след като мястото на пейката за трети пореден мач го нарани. Преди този период като резерва той беше започнал 53 поредни мача във Висшата лига, а това в крайна сметка даде сигнал за началото на края и грозния разпад на отношенията му със старши треньора Арне Слот. Стигна се дотам, че Слот и ръководството на Ливърпул бяха повече от съгласни Салах да прекрати договора си година по-рано и да напусне като свободен агент това лято.

Това без съмнение беше трудна кампания за много от настоящите играчи на Ливърпул, като Слот я описа като най-тежкия сезон „с огромна разлика“. Подобно на останалите, Салах беше дълбоко засегнат от смъртта на съотборника си Диого Жота през юли.

„До вчера никога не съм си мислил, че ще има нещо, което да ме кара да се страхувам да се върна в Ливърпул след почивката. Съотборници идват и си отиват, но не така“, написа Салах миналото лято.

Да гледаш как Салах плаче на „Анфийлд“ пред „Коп“ в първия мач на Ливърпул след смъртта на Жота беше напомняне, че той е човек като всички нас. На футболния терен, разбира се, той правеше неща, които бяха наистина необикновени. В своя пик Салах се доближи повече от почти всеки друг до нивата на Лионел Меси и Кристиано Роналдо в най-силните им години.

В дебютния си сезон в Ливърпул той записа общо 58 гола и асистенции, със средно едно голово участие на всеки 71 минути. Миналия сезон той постигна 57 голови участия — по едно на всеки 79 минути. Неговата постоянност и дълголетие са поразителни. Показателно беше да се прочете скорошно интервю с Рио Нгумоа, в което 17-годишното крило на Ливърпул разкри как Салах му подчертал, че най-добрите играчи, освен че имат умения, винаги бележат голове и правят асистенции.

Достатъчно просто, но това беше напомняне, че крайният продукт е валутата, с която Салах работи. Нито един играч няма повече голови участия — 283 — за един клуб в историята на Висшата лига. Повече от всичко обаче става дума за спомените.

За Клоп най-яркият споделен момент е спечелването на финала в Шампионската лига срещу Тотнъм в Мадрид през 2019 г., година след като Ливърпул загуби от Реал Мадрид в Киев. Този триумф преди седем години донесе първия трофей, който Клоп и Салах спечелиха заедно в Ливърпул.

Спомням си разговор с фен на Ливърпул, който каза, че никога не е гледал повторения на дузпата на Салах във втората минута срещу Тотнъм или късния решителен гол на Дивок Ориги, защото не е искал да развали спомена за това как се е чувствало всичко вътре на стадиона. Салах беше част от отбор, който ги караше да се чувстват така. Имаше гол срещу Евертън, който спечели наградата „Пушкаш“ на ФИФА през 2018 г., както и прехвърлящият удар срещу Манчестър Сити в Шампионската лига. След него той застана с широко разперени ръце, попивайки възторга на гостуващата агитка.

После дойде снарядът срещу Челси на „Анфийлд“, за който Клоп се шегува, че още щеше да лети, ако не беше мрежата, както и голът на контраатака срещу Манчестър Юнайтед в сезона, в който Ливърпул спечели първата си титла във Висшата лига. Салах превърна „Олд Трафорд“ в своя площадка, като отбеляза там повече голове във Висшата лига от всеки друг гостуващ играч.

Списъкът продължава. А какво да кажем за самостоятелния му рейд срещу Манчестър Сити на „Анфийлд“, когато избегна море от сини фланелки за един от великите голове в историята на Висшата лига? Аймерик Лапорт, който спечели пет титли в шест години със Сити, си спомня колко труден за опазване беше Салах.

„Помня онзи гол отлично. Мислех си, че той е левичар, затова тръгнах към дясната си страна, за да блокирам удара с левия крак, но той смени посоката надясно и дори в толкова малко пространство от няколко сантиметра вкара с по-слабия си крак“, каза Лапорт пред BBC Sport. „Салах винаги беше в огън, когато играеше срещу нас, и определено е един от най-трудните играчи, срещу които съм се изправял. Винаги имахме проблеми срещу Ливърпул, а Пеп Гуардиола и всички ние знаехме каква способност има да вкара от всяка ситуация.“

Независимо дали празнуваше гол със свалена фланелка, или се покланяше в суджуд — ислямския акт на покаяние — има образи на Салах, които никога няма да бъдат забравени. За едно поколение привърженици на Ливърпул той винаги ще бъде най-великият.

„Наследството говори само за себе си — числата, трофеите, начинът, по който той постави култура и стандарт при Клоп“, каза бившият капитан на „червените“ Стивън Джерард пред BBC Sport. „Като фен мога да кажа, че всички оценяваме това, което е направил. Той е сред великите на този клуб. Мохамед Салах е обичан и обожаван от всички нас.“

Много показателно беше, че Трент Александър-Арнолд постави Салах редом до Джерард като „и двамата номер едно“ в своята класация на легендите на Ливърпул. След прощалния сезон на Клоп през 2023/24 г. Салах каза:

„Знаем, че трофеите са това, което има значение, и ще направим всичко възможно това да се случи през следващия сезон. Нашите фенове го заслужават и ще се борим като луди.“

Той и Ливърпул изпълниха обещанието.

Сезон 2024/25 на Салах ще остане като един от най-великите в историята на английския футбол, след като той постигна най-много голове и асистенции във Висшата лига през тази кампания по пътя на Ливърпул към 20-ата титла. Може би е навременно и това, че в последния си сезон той изпитваше трудности — за да се подчертаят невероятните висоти, до които беше достигнал преди това.

13 гола и 10 асистенции биха били напълно солидно постижение за някои, но всъщност не са нищо особено в сравнение с предишните кампании на Салах. И все пак Салах знае отлично, че вече е написал история и е заслужил легендарния си статут. Никакви късни прояви на раздразнение не могат да засегнат дългосрочното му наследство.

И така, ето ни тук — почти девет години след пристигането на Салах. Всички хубави неща имат край. Пътешествието, започнало дълбоко в делтата на Нил през 90-те години, намери най-плодотворната си спирка в Мърсисайд, където Салах ще получи своята мозайка на „Коп“, преди да започне следващата глава от живота му.

„Той знае, че това беше перфектният клуб за него и че той беше перфектният играч за нас“, каза Клоп.

Правилният играч, за правилния клуб, в правилния момент. Това беше Салах във всяко отношение — и влиянието му няма да бъде забравено скоро.

Както Клоп веднъж каза:

„Не е толкова важно какво мислят хората, когато идваш; много по-важно е какво мислят, когато си тръгваш.“

