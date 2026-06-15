Съвпаденията с 2010 година, на които разчита Испания

Европейският шампион Испания е сред големите фаворити за титлата на Мондиал 2026, а куп съвпадения с 2010 година, когато “Ла Фурия роха” постигна историческия си триумф на Световното първенство в Южна Африка, подкрепят шансовете на тима.

1. Както тогава, така и сега Барселона разполага с цели осем представители в състава на Испания. През 2010-а това бяха Виктор Валдес, Карлес Пуйол, Жерард Пике, Серхио Бускетс, Чави Ернандес, Андрес Иниеста, Педро Родригес и Давид Вийя, а сега те са Жоан Гарсия, Ерик Гарсия, Пау Кубарси, Педри, Гави, Дани Олмо, Ламин Ямал и Феран Торес.

2. Подобно на пролетта на 2010-а, така и през изминалата местният гранд Реал Мадрид не спечели нито един трофей.

3. Испания пристигна в Южна Африка като европейски първенец от 2008-а, като сега тимът отново идва като шампион на Стария континент след триумфа си през 2024-та.

4. Именно през 2010-а Жозе Моуриньо стартира първия си период като наставник на Реал Мадрид, а сега Специалния се завръща за втория си престой на “Бернабеу”.

5. Мондиал 2010 и Мондиал 2026 стартираха на една и съща дата - 11 юни, и то с един и същ откриващ мач: ЮАР - Мексико.

6. И на двата турнира официалната песен е в изпълнение на Шакира: Waka Waka преди и Dai Dai сега.

7. През 2010-а Атлетико Мадрид загуби на финала на Купата на краля с 0:2 от Севиля, а през тази година претърпя ново поражение в решаващия сблъсък за същия трофей след изпълнение на дузпи срещу Реал Сосиедад.

8. В Южна Африка испанците бяха в група “Н” в компанията на Швейцария, Хондурас и Чили. Сега те отново са в същата група със съперници Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.

9. През 2010-а Марсело Биелса се изправи срещу Испания като селекционер на Чили, а сега той отново ще срещне иберийците още в груповата фаза, тъй като води Уругвай.

10. Подобно на 2010-а, така и през тази година Барселона спечели Ла Лига и Суперкупата на Испания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages