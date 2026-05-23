Салах: Винаги ще обичам и подкрепям Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах настоява, че винаги ще обича клуба, докато се готви да се сбогува след девет години на „Анфийлд“. Този сезон е най-разочароващият и нещастен от престоя му при „червените“, където той спечели Шампионската лига и две титли от Висшата лига, както и четири „Златни обувки“, и това се отразява в някои от публичните му коментари. През декември той беше изваден от състава, след като твърдеше, че е бил „хвърлен под автобуса“, ​​след като е бил оставен на пейката след серия от лоши резултати за отбора, а също така каза, че отношенията му с мениджъра Арне Слот са се развалили. Неговата публикация в социалните мрежи след загубата от Астън Вила (2:4) миналата седмица, в която призоваваше за завръщане към „хеви метъл футбола“ от ерата на Юрген Клоп, може би е резонирала с феновете, но не е убедила наблюдателите, че той и Слот са на едно мнение.

„Клубът означава всичко. Хората означават всичко, градът означава всичко. Винаги ще обичам този клуб. Винаги ще го подкрепям“, каза Салах. „Това означава всичко за мен. Живееш в клуба, чувстваш любовта и признателността от феновете. Това е най-важното нещо - хората оценяват това, което си направил, и оценяват всичко, което си направил за тях и за себе си. Чувствам се специално. Благословен съм. Не много хора са имали възможността да играят тук девет години и да изпълняват така, както аз изпълнявах, или просто да се насладят или да преминат през процеса, през който аз преминах. Така че, това е благословия и нещо, което не приемам за даденост“, обясни националът на Египет.

