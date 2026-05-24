Премиър лийг приключва днес с люта битка и за оцеляване, и за Европа

Време е да прозвучат последните акорди от 38-ия кръг на английската Премиър лийг. В днешния 24-и май (неделя) ще се изиграят всичките 10 заключителни срещи от кампанията на Острова, като те ще определят както представителите на шампионата в трите турнира на УЕФА, така и последния тим, сбогувал се с елита. Заради огромния залог и заплетената интрига двубоите стартират по едно и също време, а на всеки стадион първият съдийски сигнал ще прозвучи в 18:00 часа българско време.
Изключително интересно е положението с Астън Вила, тъй като евентуално поражение на бившия отбор на Стилиян Петров може да отвори пътя на шести отбор от “Лигата на джентълмените” към Шампионската лига. Бирмингамци триумфираха преди броени дни в Лига Европа, като те вече си гарантираха място в топ 5, но за да се разкрие шестата квота в “турнира на богатите”, селекцията на Унай Емери трябва да финишира на петото място.
Как Астън Вила може да направи така, че шестият в Премиър лийг да играе в Шампионската лига?
“Виланите” обаче стартират кръга като четвърти и ще трябва задължително да загубят визитата си на Манчестър Сити, а междувременно Ливърпул да сломи на свой терен Брентфорд. Това ще бъде последен мач на Джосеп Гуардиола начело на “гражданите” след една декада и шест шампионски титли, а “небесносините” вече няма как да изместят Арсенал от първото място след издънката срещу Борнемут по-рано през седмицата.
Междувременно мърсисайдци остават абсолютна загадка за чужди и свои. Селекцията на Арне Слот е с аванс от три точки пред Борнемут, като момчетата от града на Бийтълс преди домакинството на Игор Тиаго и компания са с голова разлика от +10, докато “черешките” са с +4. Така Борнемут ще трябва да се надява на малко по-изразителна загуба от страна на Ливърпул и победа от своя страна срещу борещия се за нищо Нотингам Форест. Разбира се, това е вариантът, в който “черешките” ще се борят за петото място директно без да се надяват на грешка на Астън Вила.
Също така победата е задължителна за Борнемут, тъй като “червено-черните” могат да бъдат изместени и от шестата си позиция, тъй като Брайтън посреща борещия се за нищо Манчестър Юнайтед, а при успех за “чайките” и загуба на “черешките” двата тима ще се изравнят по точки. Брайтън пък има по-добра голова разлика и това ще означава разместване в класирането и евентуален шанс за “чайките” да играят в Шампионската лига.
Брайтън пък ще трябва да играе за задължителни три точки, тъй като при загуба е изправен пред угрозата въобще да пропусне европейските клубни турнири или да се задоволи с участие в Лигата на конференциите. Брентфорд стартира на деветото място само с точка по-малко и при победа на “Анфийлд” може да се надява на излаз в Лига Европа.
Игор Тиаго и компания обаче за целта трябва да смъкнат от осмото място и Челси, който гостува на Съндърланд. Лондончани имат равен брой точки с “пчеличките” към момента, но и доста по-добра голова разлика.
Интересното е, че “черните котки” са с точка по-малко от Челси и Брентфорд, така че сблъсъкът на “Стамфорд Бридж” представлява пряк сблъсък за Европа. Новаците в елита обаче ще трябва да се надяват на прекалено много грешки на други тимове.
Ситуацията е толкова заплетена, че само на три точки зад Челси кръга започват Нюкасъл, Евертън и Фулъм, но тук вече наистина шансовете за визи за Стария континент са само в сферата на теорията. Дори това обаче само по себе си прави ситуацията толкова заплетена, колкото не е била в Премиър лийг от години насам. Интересното е, че Фулъм посреща тъкмо Нюкасъл на “Крейвън Котидж” в своя заключителен мач.
Иначе ако битката за Европа е само теоретична за Евертън, то “карамелите” са замесени косвено в един друг спор, който биха могли да решат. “Сините” от Ливърпул гостуват на Тотнъм и при победа биха могли да изхвърлят “шпорите” от елита.
За целта обаче лондончани не само трябва да загубят, но и прекият им конкурент Уест Хам, който стартира кръга под чертата и с две точки по-малко, е длъжен да вземе домакинството си на Лийдс. Също така равенството до голяма степен може да гарантира оцеляването на Тотнъм, тъй като “шпорите” ще започнат вечерта с голова разлика от -10, докато “чуковете” са с -22 и трябва да се случи абсурден сценарий, на който и холивудските сценаристи не са способни, за да се случи подобен обрат.
В един от малкото мачове, които пък нямат никакво значение за развръзката в ключовите места, един срещу друг се изправят двата тима, които вече изпаднаха. Предпоследният Бърнли посреща опашкаря Уулвърхамптън, а при успех “вълците” биха могли да изместят новаците и да не финишират като “боксовата круша” на елита.
Друг мач за протокола е между два от отборите, които рамките на идната седмица ще играят европейски финал. Кристъл Палас, който предстои да спори за трофея Лигата на конференциите, ще бъде домакин на вече гарантиралия си титлата Арсенал, който пък е въвлечен в битката за Шампионската лига срещу миналогодишния европейски шампион Пари Сен Жермен.