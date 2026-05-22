Слот: Точно с моя стил Ливърпул стана шампион и тогава Салах беше щастлив

В неделя Ливърпул ще изиграе финалния си двубой за сезона - в случая домакинство на Брентфорд в Премиър лийг. Почти сигурно бившите шампиони ще завършат пети, като се нуждаят от точка, за да е сигурно това. Футболната общественост обаче се интересува много повече от случващото се в клуба на фона на информациите, че мениджърът Арне Слот ще продължи да води тима и занапред, макар мнозина фенове да искат промяна. Тези дни се породи и нова дискусия, след като тръгващият си ас Мохамед Салах индиректно обвини наставника за слабия сезон. Нападателят беше казал, че си иска предишния стил на игра тип “хеви метъл”. Ето какво заяви по тези и други теми Слот на пресконференцията преди срещата:

За думите на Салах

Не мисля, че е важно какво чувствам аз. Важното е да се класираме за Шампионската лига. Затова подготвям Мо и останалата част от отбора да бъдат готови. Бях разочарован след двубоя с Астън Вила — една победа щеше да ни осигури класиране, а сега остава още една среща и тя е жизненоважна. Дали казаното от него е оказало влияние върху групата… Отборът тренира добре тази седмица и продължаваме по същия начин, за да сме подготвени. Мо и аз имаме еднакви интереси — искаме клубът да бъде успешен. И двамата бяхме част от това да донесем титлата на феновете миналата година, но този сезон не достигнахме същото ниво. Всички искаме да постигнем същия успех като през миналия сезон. Дали той ще играе? Никога не говоря за избора на състава, така че няма да го направя и сега. Има много „ако“, но знаем какво трябва да направим в неделя. Мисля, че бихме искали да дадем на феновете хубав начин да завършат сезона, защото имаше твърде много разочарования за нас, за клуба, за феновете, за щаба и за играчите. Искаме да приключим с победа.

Пак за казаното от Салах

Казвате, че той иска да играе този [„хеви метъл“] стил, а казвате, че това не е моят стил. Именно моят стил ни доведе до титлата миналия сезон — стил, в който Мо беше щастлив да играе. И двамата искаме най-доброто за Ливърпул. Нашият отбор този сезон върна титлата през миналия сезон и бихме искали отново да се борим за нея през следващия. Така гледам на нещата. Променил ли се е стилът ми? Футболът се промени. Казвал съм го много пъти. Не сме единственият отбор на терена и футболът се промени — виждам това във всеки един двубой. Мисля, че преди 5-6 години мач като Манчестър Сити срещу Брентфорд вероятно щеше да завърши 5:0 или 6:0 за Сити, така че това първенство вече е много силно. Затова трябва да бъдем конкурентоспособни, но и да играем нашия стил — този, който феновете искат да виждат и който аз искам моят отбор да показва.“

За края на сезона

Мисля, че обикновено към края вече очакваш сезонът да приключи, защото е много дълъг, особено в Англия. Миналия сезон нямаше да имам нищо против да продължи още, но сега чувстваме, че ни стига, така че идва време за почивка и след това подготовка за следващия сезон. Продължаваме да развиваме този отбор, който е в преход, и това няма да спре през лятото. Плановете за селекцията… Има значение [къде ще завършим], това оказва влияние. В клуб като този това е важно за плановете ни.

За следващия сезон

Рестарт? Футболът се разви и промени. Първо, надявам се някой да ме е питал това и в началото на сезона, но поздравявам Арсенал за спечелването на титлата, както и Микел Артета и неговия щаб — свършиха страхотна работа. Поздравления. Но те бяха различен шампион в сравнение с предишния път. За първи път от 30 години 40% от головете им дойдоха след статични положения. Луис Енрике каза, че те са най-добрият отбор без топка в нашето първенство, с което съм съгласен, а според мен и в Европа. Така че футболът се разви и ние трябва отново да се конкурираме с Арсенал и Манчестър Сити с нашия стил на игра. Трябва да знаем и да разбираме, че футболът се е променил. Астън Вила вкара два гола след статични положения [във финала на Лига Европа]. Вземаме това под внимание — трябва да играем стил, който харесва на феновете, но също така искаме да бъдем конкурентоспособни.“

За постоянството на Ван Дайк

Голямо постижение е да играеш във всеки двубой в такова първенство, още повече на неговата възраст. Но това също така показва как е преминал сезонът откъм контузии и налични играчи. Аз бих му дал почивка, но не се наложи. Това беше сезон с толкова много препятствия, а играчите остават здрави, когато нещата вървят добре. Но в сезон с толкова много трудности е голямо постижение да останеш здрав. По начина, по който се грижи за тялото си, той е по-млад от годините си.

За играта в защита при статични положения

Не е толкова лесно да се намери един-единствен отговор, защото статичните положения са в различни форми, така че трябва да видим къде можем да се подобрим. Не сме най-високият или най-физически силният отбор при статичните положения. Централните ми защитници играят добре с глава, но други отбори разполагат с крайни защитници, нападател №9 или халф №6, които са истински машини при защитата на статични положения. Сега сме дори по-наясно с това в сравнение с миналия сезон, но и самото първенство се разви. Вземаме това предвид, докато развиваме отбора.

За Собослай и Керкез

Доминик е страхотен пример за развитие. Първият му сезон беше добър, вторият много добър, а през третия — макар че отборът не беше отличен — той направи отлична кампания. Дали ще е новият ни капитан? Ван Дайк все още е тук. Нека не гледаме твърде далеч напред, но той има качества за това, тъй като е капитан на Унгария. Бъдещето на един мениджър е само три дни! Така че не гледаме толкова напред.

Що се отнася до Милош, той изигра много двубои, подобри се и никога не е лесно за нов играч да дойде и веднага да достигне нивото от миналия сезон. Той е може би на 22 години, прави крачката към Ливърпул, футбола в Шампионската лига и Висшата лига, така че сме много доволни от развитието му, а сега следващата стъпка е да продължи да израства.

За подкрепата от играчите

Социалните мрежи се появиха, когато вече бях по-възрастен, така че не знам какво означава някой да хареса публикация или не. Това, което знам в моя свят, е как играчите тренират, а не съм видял нищо различно. Имахме добра седмица и никога не е лесно след резултат като този срещу Астън Вила. Момчетата тренираха добре и очаквам това да продължи.

За Алисон и Исак

Алисон ще тренира с нас днес, а Исак изпълнява част от заниманията, които правим, така че до известна степен и при двамата нещата са положителни.