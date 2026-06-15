Абсурдно, позорно, но гениално! Двойният "златен гол" в един от най-лудите мачове между национални отбори в историята

Голове от центъра, решаващи попадения на вратари, шокиращи обрати, мачове с тенис резултати... какво ли не са виждали феновете по професионалните футболни терени в най-различни клубни първенства. Има ги, макар и по-рядко, и в срещите на националните отбори. Един от най-лудите и странни мачове в историята на Царя на спортовете сътворяват тъкмо представителните тимове на две карибски държави - тези на Барбадос и Гренада.

Годината е 1994 - най-великата в историята на българския футбол. Няколко месеца преди незабравимото американско лято и удивителния поход на Пеневата чета футболният свят става свидетел на друго смайващо събитие - мача между Барбадос и Гренада от квалификациите за турнира за Купата на Карибите.

Двубоят на 27 януари, игран на националния стадион на Барбадос, е с решаващо значение за двата отбора. Гренада е по-близо до класирането и дори минимална загуба устройва гостите. Барбадос пък се нуждае от победа с най-малко два гола разлика, за да продължи напред.

Тук трябва да вметнем, че през 90-те години в футбола, при това на най-високо ниво, зелена светлина получи един интересен, но оказал се в крайна сметка неуспешен, експеримент - правилото за т.нар. "златен гол". Именно "златен гол" (известен още като "внезапна смърт") носи титлата на Германия на Евро'96 на финала с Чехия - който първи реализира попадение в продълженията - печели срещата.

Организаторите на турнира за Купата на Карибите през 1994 г. обаче въвеждат свой, оригинален, но и до голяма степен нелеп, вариант на това правило - "златният гол" не просто дава победата на отбелязалия го отбор, но и се брои за две попадения. Нещо, което допълнително налива вода в тази мелница на абсурда, след като съгласно регламента, във въпросните квалификации няма равенства - всеки мач трябва да да излъчи победител.

Тук може би е добре да поясним, че тези прояви на "творчество" са до голяма степен провокирани от опитите на футболните институции да се борят с дефанзивната и невзрачна на моменти игра в началото и средата на 90-те години на миналия ве. Ниската резултатност в много мачове и склонността на отборите да търсят сигурността на равенството за сметка на атрактивността и стремежа към пълен успех в дадена среща водят до промяна в точкуването на победата - от 2 на 3 точки, осъществена на много места тъкмо в този период от историята на футбола.

Но да се върнем към мача между Барбадос и Гренада, в голяма част от който всичко изглежда съвсем нормално. Феновете на домакините се готвят за празник, тъй като техните момчета водят с 2:0 и по всичко изглежда, че ще си осигурят преодоляването на пресявките. Нормалността обаче приключва в 83-тата минута, когато Гренада обърква сметките на своя домакин с късен гол за 1:2. Започва лудостта.

Осъзнавайки, че до края на редовното време остава съвсем малко и то няма да им бъде достатъчно, за да върнат полученото току-що попадение, играчите на Барбадос решават да изненадат съперника, собствените си фенове и целия феутболен свят. Домакините преднамероно и по скандален начин си отбелязват автогол за 2:2 - пасчета между вратаря и полеви играч на Барбадос, докато последният опъва собствената мрежа със солиден шут.

Виждайки това, играчите на Гренада на свой ред се опитват да си отбележат автогол, давайки си сметка, че дори поражение с един гол разлика ще е достатъчно за изпълнението на целта им. На терена настъпва пълен хаос, тъй като футболисти на Барбадос започват да бранят не само своята, но и противниковата врата - 2:2 е по-добре от 2:1, защото ще прати мача в продължения и ще им даде надеждата за двойния "златен гол".

И този сензационен ход действително се оказва печеливш - мачът влиза в допълнително време, а в него именно Барбадос вкарва заветния гол, с който печели с 4:2 и изпреварва в класирането в групата останалия с пръст в устата тим на Гренада.

Абсурдно, позорно, но гениално.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages