Наздраве! Фен събра бира от всяка от страните на Мондиала, още само ги гледа

Феновете са душата на футбола. По време на големи състезания броят на колекционерите на предмети, сувенири, фланелки или стикери нараства. Един английски фен впечатли по различен начин, събирайки 48 бири - по една от всяка страна участничка на Световното първенство.

Името му е Гъс Хъли. Той е анализатор в музикалната индустрия в Лондон. Подкрепя малко известен в световен мащаб отбор - Челтнъм Таун (английската четвърта лига), но клуб с голяма традиция, основан през 1887 г.

Гъс стана известен с необичайно начинание. От “Би Би Си Спортс” публикуваха историята с него в центъра на вниманието – футболният фен е събрал по една бира от 48-е страни, които участват на Мондиала.

Това не е първият му подобен опит. И не се е обезсърчил, че не е успял на Световното първенство през 2014 г. От Евро 2016 насам той успява да събере по една бира от всяка страна на всеки голям финален турнир, мъжки и женски. Плюс изданията на Евровизия 2022 и 2024 г.

Отне му време да събере всички бири на едно място. Процесът не е толкова прост, колкото може да изглежда на пръв поглед. Както разказа пред репортерите, Гъс е започнал да събира експонатите за колекцията си още през 2025 г. – откакто Узбекистан се класира за голямото състезание.

Всяка бира си има история

Страните/бирите бяха лесни или много трудни за намиране. Понякога е имал късмет. По време на почивка във Флорида случайно намерил бутилка от Casa Bruja (Панама).

„Беше мъка да намеря бира от Ирак. Но в крайна сметка похарчих 30 лири, които платих на един човек от Полша, който е бил в Ирак преди няколко години. Той си я беше взел като сувенир оттам“, разказа Гъс.

„За страните, където не се пие алкохол, като Катар и Саудитска Арабия, взех безалкохолни бири от малц, които са доста близки до алкохолната бира“, добави лондончанинът.

Иранската общност в северната част на метрополиса му помогнала да си набави „колекционерския предмет“, но с тази от Катар историята била истинска.

„Трябваше да направя размяна, да дам няколко редки английски бири за една от Финландия, която след това размених за Fizzin (безалкохолна бира) от Катар. След това дадох бира от Панама за бутилка Moussy от Саудитска Арабия“, пошегува се Гъс, спомняйки си.

Като предпазна мярка, в случай че се случи изненада и съответните отбори се класират за Световното първенство, англичанинът все още има вкъщи по една бира от Коста Рика и Гватемала.

Половината от бирите са набавени директно извън Обединеното кралство, а приятели са му донесли напитки от Кюрасао, Йордания и Алжир. Последният колекционерски експонат е бира с ананас от Ирак, току-що пристигнала от чужбина.

Какво ще прави лондончанинът с 48-те бири

„Ще пия по една бира веднага щом съответният отбор бъде елиминиран от състезанието. Като тост за участието на всеки“, каза той.

Така ще протече Световното първенство на Гъс. Той не успя да стигне до американска земя, за да гледа мачовете на живо. Обясни и защо.

„Бих искал да отида, но... Разходите за самолетни билети, хотели и билети за мачове щяха да бъдат твърде много за мен“, призна англичанинът.

Ще продължи необичайната колекция и за Евро 2028: „Има само 24 отбора, по-лесно е да се намерят. Е, това не е, ако Андора или Сан Марино не се класират, и тогава няма да ми пречат няколко пътувания до страни, които никога не съм посещавал“.

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