Садио Мане разказа за напрежението между него и Салах в Ливърпул

Бившият нападател на Ливърпул Садио Мане също изложи своята версия за взаимоотношенията му с Мохамед Салах. Между двамата имаше напрежение, като едно от тях беше случилото се в мач на тима през 2019 г. срещу Бърнли, когато сенегалецът се ядоса на колегата си в атака, че не му подаде една топка. Сменен малко по-късно, ядосаният Мане жестикулираше бурно.

В подкаста на Рио Фърдинанд Мане,в момента в Ал-Насър, омаловажи твърденията за вражда със Салах, като разкри какво се е случило между двамата след онзи инцидент на „Търф Муур“ и как според него това всъщност ги е сближило.

„Страхотен играч. Добър играч. Велик играч. Всички казват едно и също (че е имало съперничество), нали знаете - започна той за египтянина. - Но не е... Не мисля, че е нещо лошо. Аз съм човек, който е тих, но съм приятел с всички в отбора. Такъв съм си.

„Мисля, че и Мо е много добро момче. Той е добър човек. Смятам обаче, че на терена се вижда – понякога ми подава, понякога не; понякога ми подава, понякога не. Но, знаете ли, само Боби (Фирмино - б.р.) беше там, за да подава и на двамата ни. Понякога е така...“

„И все още си спомням един мач, в който бях наистина, наистина ядосан, защото той не ми подаде, а трябваше да го направи. Бърнли. Знаете ли, преди това гледах този мач и видях лицето ти. О, беше невероятно. Затова бях толкова ядосан след мача. А на следващия ден той дойде при мен. Искаше да говори с мен, но не знаеше кога и как да го каже.“

„Той все още си мислеше, че съм му ядосан, защото не се бяхме виждали, прибрахме се по домовете си. И на следващия ден дойде при мен. Каза: ‘Може ли да поговорим?’. Аз отвърнах: ‘Добре, няма проблем, давай.“

Salah approaching Mane after Burnley: ‘You scored, Bobby scored, when I got the ball, I didn’t see you to pass, I just got the ball and wanted to shoot.’



Mane to Rio: ‘Me & Mo got closer after that.’



Mane: ‘When Mo sees the goal, he sees nobody’😂😂



„И той каза: „Мислиш ли, че не исках да ти подам? Аз не вкарах. Боби вкара. Но дори когато получих топката, не мислех и дори не те видях, за да ти подам. Просто взех топката. Исках да стрелям. Но нямам нищо против теб. И честно казано, ако можех да ти подам и те бях видял, щях да го направя.“

„И това, знаете ли... Аз казах: „Не, не се притеснявай. Минало е, минало е. Бях ядосан, защото мисля, че можеше да ми подадеш повече предвид качествата си.“

„Мисля, че от този ден станахме още по-близки. Понякога се случва, но ние просто... като нападатели, защото Мо, обикновено, когато видиш топката, не виждаш никой друг. Не виждаш никого. Така че за мен той не го направи лично. Просто искаше да вкарва, да вкарва, да вкарва.“

„И тогава му казах, мисля: „Мо, виждам, че искаш да бъдеш повече... Мога да ти помогна много, защото знам, че искаш да си голмайстор. Ти искаш... Аз мога. Аз съм тук. Мога да ти помогна, защото нямам този проблем. Аз ще ти помогна повече.“

Преди няколко месеца самият Салах призна, че между него и Мане е имало известно напрежение.

И докато Мане може и да е влизал в конфликти със Салах по време на престоя им в Ливърпул, отношенията му с Фирмино, сега в Ал-Сад, са били доста по-различни.

33-годишният сенегалец пропусна египтянина, но включи бразилеца, заедно с Вирджил ван Дайк, Филипе Коутиньо, Калиду Кулибали и Кристиано Роналдо, когато Фърдинанд го помоли да назове своя мечтан отбор за мач пет на пет, съставен от бивши съотборници.

Той също така разкри колко високо цени Фирмино, признавайки, че неговият колега в атака никога не би се ядосал, ако Салах или Мане не му подадат топката.

„О, изключителен. Изключителен“, каза той. „Ако казвам изключителен, то е просто защото е изключителен. Защото, откакто съм пораснал, никога не съм виждал футболист и човек като Боби. Никога.“

„Никога не съм виждал съотборник като Боби в живота си. И той е единственият играч в живота ми, когото съм канил в дома си.“