Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

От Аталанта официално обявиха назначаването на Маурицио Сари за старши треньор на клуба. Оттам не разкриха детайлите по договора, но се смята, че той е с продължителност до лятото на 2029 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон.

За 67-годишния Сари това ще бъде пети отбор в Серия "А". Преди това той е водил в италианския елит Емполи, Наполи, Ювентус и Лацио на два пъти. Най-големият му успех в първенството е спечеленото Скудето с “бианконерите” през 2019/20. Освен това той спечели Лига Европа с Челси през 2018/19 в единствения си сезон извън Италия. През изминалата кампания опитният специалист изведе Лацио до деветото място в Серия "А", както и до финал за Купа на Италия, който беше загубен с 0:2 от Интер. От друга страна, Аталанта завърши на седмото място в шампионата под ръководството на освободения Рафаеле Паладино и така през следващия сезон ще участва в Лигата на конференциите.

Малко след края на кампанията се заговори за интерес на Наполи към Сари, но в крайна сметка той се споразумя с Аталанта, а бившият му клуб се договори с Масимилиано Алегри. В Бергамо наставникът ще се събере заедно с новия спортен директор Кристиано Джунтоли, с когото са работили заедно именно при "партенопеите”.

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