Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

  • 15 юни 2026 | 17:10
  • 2857
  • 0
Официално: Сари ще води пети отбор в Серия "А"

От Аталанта официално обявиха назначаването на Маурицио Сари за старши треньор на клуба. Оттам не разкриха детайлите по договора, но се смята, че той е с продължителност до лятото на 2029 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон.

За 67-годишния Сари това ще бъде пети отбор в Серия "А". Преди това той е водил в италианския елит Емполи, Наполи, Ювентус и Лацио на два пъти. Най-големият му успех в първенството е спечеленото Скудето с “бианконерите” през 2019/20. Освен това той спечели Лига Европа с Челси през 2018/19 в единствения си сезон извън Италия. През изминалата кампания опитният специалист изведе Лацио до деветото място в Серия "А", както и до финал за Купа на Италия, който беше загубен с 0:2 от Интер. От друга страна, Аталанта завърши на седмото място в шампионата под ръководството на освободения Рафаеле Паладино и така през следващия сезон ще участва в Лигата на конференциите.

Малко след края на кампанията се заговори за интерес на Наполи към Сари, но в крайна сметка той се споразумя с Аталанта, а бившият му клуб се договори с Масимилиано Алегри. В Бергамо наставникът ще се събере заедно с новия спортен директор Кристиано Джунтоли, с когото са работили заедно именно при "партенопеите”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

  • 15 юни 2026 | 12:57
  • 8099
  • 11
Салиба поднови тренировки с Франция

Салиба поднови тренировки с Франция

  • 15 юни 2026 | 12:56
  • 417
  • 0
Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

  • 15 юни 2026 | 12:42
  • 7035
  • 5
Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

  • 15 юни 2026 | 12:23
  • 10639
  • 27
Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

  • 15 юни 2026 | 11:47
  • 3494
  • 3
Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

  • 15 юни 2026 | 11:26
  • 894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Испания и Кабо Верде, играчи на Лудогорец и Монтана са на пейката

Съставите на Испания и Кабо Верде, играчи на Лудогорец и Монтана са на пейката

  • 15 юни 2026 | 17:22
  • 4211
  • 5
Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 24926
  • 39
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 12139
  • 90
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 21228
  • 32
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 17343
  • 33
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 7894
  • 33