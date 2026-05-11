Ливърпул показа как ще изглежда мемориалът в памет на Диого Жота и брат му

Ливърпул показа снимки на постоянния мемориал, който ще бъде изграден на “Анфийлд” в памет на Диого Жота и неговия брат Андре Силва. Двамата загинаха при трагичен пътен инцидент през миналия юли.

Мемориалът е озаглавен “Завинаги 20”, визирайки номера, с който играеше Диого за Ливърпул. Той бе изваден от употреба след смъртта на португалеца. Самата скулптура представлява очертания на сърце, което нападателят правеше с ръце, отпразнувайки част от своите попадения. В него са вплетени и числата “20” и “30”, които се виждат от различни ъгли (б.ред. - Андре Силва играеше с фланелка с №30).

В постамента ще бъде инкрустиран и рефрен от добре познатата песен, посветена на Диого Жота, с която феновете на Ливърпул продължават да почитат паметта му в 20-ата минута на всяка среща на отбора.

След уникален процес по рециклиране в каменния пиедестал ще бъдат вградени много от предметите, които феновете оставяха на “Анфийлд” след смъртта на Жота. В него ще има и препратки към личния живот на Диого, като върху пидестала ще бъде поставен и геймпад, напомнящ за друга голяма страст на португалеца.

Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026