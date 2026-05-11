Ливърпул показа как ще изглежда мемориалът в памет на Диого Жота и брат му

Ливърпул показа снимки на постоянния мемориал, който ще бъде изграден на “Анфийлд” в памет на Диого Жота и неговия брат Андре Силва. Двамата загинаха при трагичен пътен инцидент през миналия юли.

Мемориалът е озаглавен “Завинаги 20”, визирайки номера, с който играеше Диого за Ливърпул. Той бе изваден от употреба след смъртта на португалеца. Самата скулптура представлява очертания на сърце, което нападателят правеше с ръце, отпразнувайки част от своите попадения. В него са вплетени и числата “20” и “30”, които се виждат от различни ъгли (б.ред. - Андре Силва играеше с фланелка с №30).

В постамента ще бъде инкрустиран и рефрен от добре познатата песен, посветена на Диого Жота, с която феновете на Ливърпул продължават да почитат паметта му в 20-ата минута на всяка среща на отбора.

След уникален процес по рециклиране в каменния пиедестал ще бъдат вградени много от предметите, които феновете оставяха на “Анфийлд” след смъртта на Жота. В него ще има и препратки към личния живот на Диого, като върху пидестала ще бъде поставен и геймпад, напомнящ за друга голяма страст на португалеца.

