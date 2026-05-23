Анди Робъртсън разкри как един разговор с Клоп е променил всичко

Крайният защитник на Ливърпул Андрю Робъртсън, който в неделя ще изиграе последния си мач за клуба, заяви, че кариерата му е можело да се развие по много различен начин, ако не е бил един разговор с тогавашния мениджър на тима Юрген Клоп. Робъртсън пристигна на "Анфийлд" през лятото на 2017 година, след като Ливърпул заплати 8 милиона лири за правата му на Хъл Сити. Той стартира трудно престоя си при "червените" и записа едва три мача като титуляр до декември същата година. След това обаче шотландецът се превърна в неизменен титуляр на левия фланг на защитата и бе с основен принос за най-големите успехи на Ливърпул през новия век.

"Бях напълнил гащите. Толкова бях притеснен, че не знаех изобщо какво да кажа на Клоп. Никога не съм бил от най-уверените, но където и да съм бил, винаги съм искал да играя. Беше октомври, когато се случи този разговор между нас. Събрах смелост и попитах Клоп какво трябва да направя, за да започна да играя. На следващия ден отидох на тренировка с идеята, че ще направя всичко, което ми е казал. Ако се проваля, нека така да бъде. Но след този разговор всичко си дойде на мястото. И двамата повече не погледнахме назад", каза Робъртсън.

В неделя Ливърпул приема Брентфорд на "Анфийлд", а мачът ще бъде последен с червения екип както за Робъртсън, така и за голмайстора на тима Мохамед Салах. Възможно е това да бъде последен мач и за вратаря Алисон Бекер и защитника Джо Гомес, които също бяха част от славния тим на Клоп.

"Щастлив съм, че утре няма да бъда център на вниманието. Това ме тревожеше. Мисля, че нашият египетски приятел (Салах) ще прикове повече внимание върху себе си. Но тази раздяла ще бъде емоционална. Надявам се, че публиката ще даде специални овации и на Джордан Хендерсън за всичко, което направи през годините за този клуб. Напускам без съжаление, защото това бяха девет щастливи години за мен. Ливърпул е уникален клуб и аз дадох всичко за него", каза още Анди Робъртсън.