  Жозе Моуриньо вече е идентифицирал една от първите си трансферни цели в Реал Мадрид

  • 20 май 2026 | 13:37
Жозе Моуриньо е поискал капитанът на португалския Спортинг (Лисабон) Мортен Юлманд да бъде привлечен в Реал (Мадрид), след като поеме испанския футболен гранд след края на сезона, съобщава COPE. Според испанската медия португалският наставник, който през последния сезон водеше друг водещ тим в родината си – Бенфика, е впечатлен от датския полузащитник.

Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

Юлманд беше ключов за поредните титли на „лъвовете“ от Лисабон в предходните две кампании, а това привлече вниманието на „Специалния“. 26-годишният датчанин премина в Спортинг през 2023-та и оттогава има 141 мача и 10 гола за тима от португалската столица. Преди това той е играл за австрийския Адмира Вакер между 2018 и 2021 година и за италианския Лече между 2021-ва и 2023-та. Мортен Хюлманд има договор със Спортинг до лятото на 2028 година. Халфовата линия на „Кралския клуб“ се нуждае от заздравяване, след като две от големите имена в нея – Лука Модрич и Тони Кроос, напуснаха през последните два сезона. Очакванията са Реал (Мадрид) официално да представи Жозе Моуриньо като нов старши треньор след последния си мач от Ла Лига срещу Атлетик Билбао в неделя.

Снимки: Gettyimages

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 2950
  • 3
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 23447
  • 246
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 12001
  • 4
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 18141
  • 20
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 25698
  • 50
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 10363
  • 24