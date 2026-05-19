Винисиус за Карвахал: Винисиус за Карвахал: Благодаря ти за всичко!

Винисиус Жуниор се изказа относно предстоящото напускане от Реал Мадрид на своя съотборник Даниел Карвахал в края на сезона. Договорът на 34-годишния футболист с Реал Мадрид изтича през лятото на тази година след края на кампанията 2025/2026, а вчера стана ясно, че нов контракт няма да бъде сключен.
Край на една епоха: Дани Карвахал напуска Реал Мадрид
Легендата и най-добрият десен защитник в историята.
Капитанът, който ни е научил пътя към победата и ни е накарал да почувстваме какво означава да си Мадридист.
Прекарахме много години, споделяйки раздевалки, борби, титли и моменти, които никога няма да забравя.
Заедно завладяхме шампионите, лигите, световните купи и исторически нощи с тази риза, която толкова обичаме.
Благодаря ви за всичко. Беше чест да уча и да споделям толкова много моменти с вас, братко.
Вашето име вече е вечно в историята на Реал Мадрид.