Винисиус за Карвахал: Винисиус за Карвахал: Благодаря ти за всичко!

Винисиус Жуниор се изказа относно предстоящото напускане от Реал Мадрид на своя съотборник Даниел Карвахал в края на сезона. Договорът на 34-годишния футболист с Реал Мадрид изтича през лятото на тази година след края на кампанията 2025/2026, а вчера стана ясно, че нов контракт няма да бъде сключен.

Край на една епоха: Дани Карвахал напуска Реал Мадрид

Легендата и най-добрият десен защитник в историята.

Капитанът, който ни е научил пътя към победата и ни е накарал да почувстваме какво означава да си Мадридист.

Прекарахме много години, споделяйки раздевалки, борби, титли и моменти, които никога няма да забравя.

Заедно завладяхме шампионите, лигите, световните купи и исторически нощи с тази риза, която толкова обичаме.

Благодаря ви за всичко. Беше чест да уча и да споделям толкова много моменти с вас, братко.

Вашето име вече е вечно в историята на Реал Мадрид.