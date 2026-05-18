Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
Край на една епоха: Дани Карвахал напуска Реал Мадрид

  • 18 май 2026 | 14:20
Реал Мадрид официално обяви за предстояща раздяла с Даниел Карвахал. Капитанът на първия отбор и легенда на „белите“ ще напусне клуба в края на настоящия сезон след 13 кампании с представителния тим.

34-годишният краен защитник от Мадрид няма да поднови договора си със столичния гранд, след като прекара почти целия си живот, носейки бялата фланелка. Раздялата идва след трудна година, в която той загуби титулярното си място след възстановяването си от тежка контузия, получена през октомври 2024 г., и привличането на Трент Александър-Арнолд.

Карвахал, който има шест трофея от Шампионската лига в колекцията си, пристига в Реал Мадрид преди 24 години, за да се присъедини към академията „Ла Фабрика“. Сега той си тръгва, след като е спечелил 27 титли и е бил част от един от най-златните периоди в историята на клуба.

Както съобщиха от клуба, идната събота той ще бъде почетен по време на мача срещу Атлетик Билбао на “Бернабеу“ в последния кръг на Ла Лига.

“Реал Мадрид и нашият капитан Дани Карвахал се споразумяха да сложат край на един прекрасен етап като играч на нашия клуб в края на настоящия сезон. Реал Мадрид иска да изрази своята благодарност и цялата си обич към една от най-големите легенди на нашия клуб и на световния футбол. Карвахал е един от петимата играчи в цялата история на футбола, успели да спечелят 6 Купи на европейските шампиони, и е част от отбор, който сътвори една от най-блестящите епохи в нашата история.

Той пристигна в Реал Мадрид през 2002 г. и защитава нашата фланелка в продължение на 23 сезона: 10 в академията и 13 в първия отбор, с който спечели 27 титли: 6 Купи на европейските шампиони, 6 Световни клубни първенства, 5 Суперкупи на Европа, 4 титли на ЛаЛига, 2 Купи на Краля и 4 Суперкупи на Испания.

На индивидуално ниво Карвахал беше включен в Идеалния отбор на света на FIFpro за 2024 г., получи наградата The Best за Идеалния мъжки отбор на ФИФА за 2024 г. и беше определен за Най-добър играч на финала на Шампионската лига през 2024 г., в който отбеляза гол.

Карвахал е изиграл 450 мача за нашия отбор, в които е отбелязал 14 гола. С националния отбор на Испания той има 51 мача, като стана шампион на Евро 2024 и на Лигата на нациите през 2023 г.

За президента на Реал Мадрид Флорентино Перес „Дани Карвахал е легенда и символ на Реал Мадрид и неговата академия. Неговата снимка до нашия скъп и незабравим Алфредо Ди Стефано при полагането на първия камък на „Сиудад Реал Мадрид“ ще остане завинаги в сърцата на всички мадридисти и в историята на нашия клуб. Карвахал винаги е представлявал ценностите на Реал Мадрид по примерен начин. Това е и винаги ще бъде неговият дом“.

Реал Мадрид желае на Дани Карвахал и неговото семейство всичко най-добро в този нов етап от живота му.

Стадион “Бернабеу“ ще му отдаде почит тази събота по повод последния мач от Ла Лига, който нашият отбор ще изиграе.

Решено е: Испания отива на Мондиал 2026 без Мората и Карвахал
