Харесан от Байерн няма да ходи на Мондиала, защото баща му не го пуска

  • 20 май 2026 | 14:41
Играчът на Карлсуе Луай Бен Фархат бе смятан за една от бъдещите големи звезди на Тунис, но изглежда, че нещо се обърка. 19-годишният нападател започна да попада редовно в плановете на селекционера Сабри Ламуши преди големия форум и се очакваше да бъде сред сигурните участници в окончателния състав. В деня на обявяването на 26-те избрани играчи обаче името му така и не прозвуча.

Отсъствието му беше голямата изненада в един доста предвидим списък с малко изненади. На последвалата пресконференция един от първите въпроси към селекционера беше именно за липсата на Бен Фархат. Отговорът беше наистина шокиращ: „Тази сутрин получих обаждане от баща му, който ми каза, че е твърде рано да го викам и отказа той да играе на Световното първенство. Малко след това се обадих на Луай, но той не отговори. Това е проява на неуважение.“

От обкръжението на играча съобщиха, че страхът на Бен Фархат и семейството му е свързан с евентуално слабо представяне на Мондиала, което би намалило стойността му и би затворило вратите му към големите отбори. От друга страна, сред тунизийските фенове се носи слух, че нападателят, който е роден в Германия, може би изчаква бъдеща повиквателна от Маншафта за следващи турнири.

В началото на март германската преса разкри, че германецът с тунизийски корени е един от играчите, следени от Байерн (Мюнхен). Баварският клуб е проучил профила му и е започнал официални контакти с Карлсруе. Това събитие в живота на играча изглежда го е накарало да преосмисли някои неща.

