Харесан от Байерн няма да ходи на Мондиала, защото баща му не го пуска

Играчът на Карлсуе Луай Бен Фархат бе смятан за една от бъдещите големи звезди на Тунис, но изглежда, че нещо се обърка. 19-годишният нападател започна да попада редовно в плановете на селекционера Сабри Ламуши преди големия форум и се очакваше да бъде сред сигурните участници в окончателния състав. В деня на обявяването на 26-те избрани играчи обаче името му така и не прозвуча.
Отсъствието му беше голямата изненада в един доста предвидим списък с малко изненади. На последвалата пресконференция един от първите въпроси към селекционера беше именно за липсата на Бен Фархат. Отговорът беше наистина шокиращ: „Тази сутрин получих обаждане от баща му, който ми каза, че е твърде рано да го викам и отказа той да играе на Световното първенство. Малко след това се обадих на Луай, но той не отговори. Това е проява на неуважение.“
От обкръжението на играча съобщиха, че страхът на Бен Фархат и семейството му е свързан с евентуално слабо представяне на Мондиала, което би намалило стойността му и би затворило вратите му към големите отбори. От друга страна, сред тунизийските фенове се носи слух, че нападателят, който е роден в Германия, може би изчаква бъдеща повиквателна от Маншафта за следващи турнири.
В началото на март германската преса разкри, че германецът с тунизийски корени е един от играчите, следени от Байерн (Мюнхен). Баварският клуб е проучил профила му и е започнал официални контакти с Карлсруе. Това събитие в живота на играча изглежда го е накарало да преосмисли някои неща.