Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

  • 19 май 2026 | 16:27
Ръководството на Челси ще настоява за компенсации от Манчестър Сити, в случай че “гражданите” наистина назначат за свой мениджър Енцо Мареска. Според днешните информации италианецът вече се е разбрал с клуба от “Етихад” да подпише тригодишен договор. От “Стамфорд Бридж” обаче смятат, че това ще докаже, че от Сити са уговаряли Мареска още по времето, когато той беше мениджър на Челси. Заради това лондончани ще искат компенсация и ако двата клуба не се споразумеят за сумата, от Челси са готови да заведат дело, твърди “Дейли Мейл”.

Мареска бе уволнен от “сините от Лондон” в първия ден на 2026 година, след като самият той е потвърдил пред ръководството, че е водил разговори с представители на Сити през октомври и декември. Именно заради това в Челси са стигнали до решението за раздяла с италианеца, въпреки че не са искали да предприемат иначе треньорска рокада. Това бе потвърдено преди месец и от един от собствениците на Челси - Бехдад Егбали:

“Тази промяна не беше решение на клуба. Тя се случи по причини, за които нямам право сега да говоря. Мисля, че с времето те ще станат ясни. Но не, това не беше промяна, която ние искахме да направим. Тя оказа негативно влияние върху сезона ни”, заяви Егбали по време на пресконференция в Лос Анджелис.

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити
