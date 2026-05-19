Ето как Игор Тиаго и семейството му отпразнуваха повиквателната му за Мондиал 2026

Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго отпразнува заедно със семейството си обявяването на повиквателната му за Мондиал 2026, където ще играе с екипа на Бразилия.

Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”

Това стана ясно от видео, което бързо набра популярност в социалните мрежи. В него се вижда как бившият голмайстор на Лудогорец е в своя дом, заобиколен от своето семейство и близките си. Също така правят впечатление десетките балони в зелено, жълто, синьо и бяло, както и двете бразилски знамена. При изричането на името на Тиаго от страна на селекционера Карло Анчелоти, всички избухват в радостни възгласи и започват да прегръщат и поздравяват 24-годишния играч.

VIDEOZAÇO



O Igor Thiago e a família comemorando a convocação para a Copa do Mundo!



🤩🇧🇷 pic.twitter.com/547KsxdngO — DataFut (@DataFutebol) May 18, 2026

Подобно видео беше записано и при първата му повиквателна за националния тим през март. Така нападателят игра в контролите срещу Франция и Хърватия, като във втория мач дори успя да се разпише. Тиаго си заслужи участието на Световното първенство след изключителен сезон с Брентфорд, в който има 25 гола в 39 двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages