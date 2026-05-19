Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Ето как Игор Тиаго и семейството му отпразнуваха повиквателната му за Мондиал 2026

Ето как Игор Тиаго и семейството му отпразнуваха повиквателната му за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 14:17
  • 2598
  • 2

Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго отпразнува заедно със семейството си обявяването на повиквателната му за Мондиал 2026, където ще играе с екипа на Бразилия.

Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”
Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”

Това стана ясно от видео, което бързо набра популярност в социалните мрежи. В него се вижда как бившият голмайстор на Лудогорец е в своя дом, заобиколен от своето семейство и близките си. Също така правят впечатление десетките балони в зелено, жълто, синьо и бяло, както и двете бразилски знамена. При изричането на името на Тиаго от страна на селекционера Карло Анчелоти, всички избухват в радостни възгласи и започват да прегръщат и поздравяват 24-годишния играч.

Подобно видео беше записано и при първата му повиквателна за националния тим през март. Така нападателят игра в контролите срещу Франция и Хърватия, като във втория мач дори успя да се разпише. Тиаго си заслужи участието на Световното първенство след изключителен сезон с Брентфорд, в който има 25 гола в 39 двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

  • 19 май 2026 | 11:18
  • 1317
  • 0
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 14180
  • 13
Нойер ще е титуляр на Световното

Нойер ще е титуляр на Световното

  • 19 май 2026 | 10:28
  • 2227
  • 0
Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

  • 19 май 2026 | 10:11
  • 4353
  • 5
В Арсенал не бързат с празненствата

В Арсенал не бързат с празненствата

  • 19 май 2026 | 09:31
  • 2212
  • 4
Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

  • 19 май 2026 | 08:15
  • 7021
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров загуби втория сет с нов пробив

Григор Димитров загуби втория сет с нов пробив

  • 19 май 2026 | 13:37
  • 12283
  • 20
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 13393
  • 7
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 15433
  • 101
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 14180
  • 13
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 12710
  • 26
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 10384
  • 3