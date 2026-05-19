Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”

Игор тиаго получи незабавен поздрав от клубния си отбор Игор Тиаго за повиквателната в националния тим на Бразилия за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.
“Пчеличките” отправиха поздравителния адрес към бившия състезател на Лудогорец през профилите в социалните си мрежи.
Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала
“Vamos, Igor!”, написаха лондончани, като добавиха и пояснителено описание:
“Нашият номер 9 отива на Световното първенство с Бразилия.”
Игор Тиаго игра вече в две приятелски срещи тази пролет, записвайки дебют с националната фланелка. В тях той остана на терена общо 51 минути и дори успя да реализира едно попадение.