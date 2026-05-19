Марсело изпадна в луда радост след новината за Неймар

Бившият бразилски национал Марсело сподели емоцията си в социалните мрежи, след като тази вечер бе съобщен официалният състав на “Селесао” за Мондиал 2026.

Той показа бурната си реакция за включването на неговия приятел Неймар към селекцията, с която Карло Анчелоти ще пътува за битките в САЩ, Канада и Мексико.

Иначе към списъка с играчи, които ще кръстосват терените в Северна Америка бе включена и головата машина Игор Тиаго, който в момента защитава цветовете на английския Брентфорд, а до неотдавна бе част от доскорошния български хегемон Лудогорец.

🇧🇷 | Marcelo seems very happy with Neymar’s call up 😂



“I told you, I told you” pic.twitter.com/nnX5tvrebs — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) May 18, 2026

Марсело от своя страна носи националната фланелка между 2006 и 2018 г., като успя да се засече с Неймар в “Селесао” и двамата изведоха Бразилия до четвъртото място на Мондиал 2014.