Марсело изпадна в луда радост след новината за Неймар

  • 19 май 2026 | 02:24
Бившият бразилски национал Марсело сподели емоцията си в социалните мрежи, след като тази вечер бе съобщен официалният състав на “Селесао” за Мондиал 2026.

Той показа бурната си реакция за включването на неговия приятел Неймар към селекцията, с която Карло Анчелоти ще пътува за битките в САЩ, Канада и Мексико.

Иначе към списъка с играчи, които ще кръстосват терените в Северна Америка бе включена и головата машина Игор Тиаго, който в момента защитава цветовете на английския Брентфорд, а до неотдавна бе част от доскорошния български хегемон Лудогорец.

Марсело от своя страна носи националната фланелка между 2006 и 2018 г., като успя да се засече с Неймар в “Селесао” и двамата изведоха Бразилия до четвъртото място на Мондиал 2014.

