Анализ: Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине първия кръг на ШЛ

Българският първенец Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине през първия кръг на Шампионската лига, твърди статистическата платформа Football Meets Data, която се позовава на анализаторите на всичките евроучастници и на собствен компютърен симулатор.

В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

На тима на Хулио Веласкес са дадени внушителните 81,7 процента шанс да се класира за втория кръг на най-престижния турнир, като по този показател българският тим изпреварва дори водача при поставените отбори - Шамроук Роувърс, който е със 72,1% шанс да продължи във втория кръг. Забележителното е, че Левски не е поставен на старта на турнира и ще срещне със сигурност тим, който има по-голям кофециент.



Румънският шампион Университатя Крайова е първи с шансове от 86,4% да продължи във втория кръг, но е поставен при жребия. На втора позиция е унгарският първенец Дьор, който има 82,6% вероятност да продължи напред и също като Левски не е сред поставените тимове.