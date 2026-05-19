Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
Предстоящият финал на  Sesame Купа на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив се очертава като най-важният двубой за „червените“ през този сезон. Въпреки трудния старт и минималните шансове за класиране в евротурнирите през първенството, отборът успя да достигне до финалната фаза на турнира.

Според Адалберт Зафиров, който анализира мача в предаването на Sportal.bg "ЦСКА на фокус", успехът в този мач е от решаващо значение не само за присъствието в Европа догодина, но и за бъдещото изграждане на боеспособен състав. Според него липсата на участие в международните турнири би затруднила привличането на качествени футболисти.

В дефанзивен план бившият бранител коментира ролята на Лумбард Делова, който се отличава с креативност при изнасянето на топката:

"Аз бих казал, че от четиримата централни защитници, включвам и Лапеня вътре, Делова е най-добре изграден по време на изнасяне на топката, когато ЦСКА контролира действията на терена. Той умее да изнесе кълбото с дрибъл, да насити средата на терена, а понякога влиза в халфовата линия и пуска подавания от дълбочина“.

Изборът на централен нападател измежду Питас и Годой също е ключов момент в тактиката на ЦСКА. Въпреки наличието на мощни фигури в атаката, Зафиров отдава предпочитание на по-динамичния стил на игра. В анализа си той посочва:

„Винаги съм казвал, че харесвам повече Питас. Въпреки че типичен централен нападател - висок, здрав и снажен като Годой - е подходящ за ЦСКА с оглед на многото центрирания, Питас според мен е по-подходящият за финала. Той е по-подвижен, има голов нюх и съумява да намира добра позиция между двамата централни защитници.“

За да спечелят трофея, „червените“ ще трябва да неутрализират и директния стил на Локомотив Пловдив с техния централен нападател Жоел Цварц, който разпределя играта към бързите крила. Зафиров подчертава, че отборът се нуждае от по-голяма агресия и настоятелност, като същевременно трябва да внимава и за дългите подавания зад гърба на защитата. Подкрепата от трибуните също ще бъде много важна. Привържениците на ЦСКА изкупиха предоставените им билети за минути и ще превъзхождат тези на Локомотив.

Въпреки контузията - Груев с награда и огромно признание още в първия си сезон в Премиър лийг!

