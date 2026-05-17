Нико Петров: Никой треньор срещу Левски не може да разбере бангарангата на Веласкес

Новото издание на "Анализът на Нико Петров" започна с поздравления от анализатора за талантливата изпълнителка Дара, която спечели Евровизия 2026 и донесе победа на България за първи път в конкурса, макар и той самият да призна, че не е сигурен дали разбира песента.

"Дори и аз да не я разбирам тази песен, но до някаква степен става същото и с треньорите в България с изключение на Лудогорец, които играят срещу Левски и това, което прави тактически Хулио Веласкес".

Поредното вечно дерби между "сини" и "червени" завърши с победа на Левски с 2:0, а футболният специалист разчерта някои от ключовите моменти как се стигна до този успех.

Нико Петров обърна внимание на характерното за Левски изнасяне на топката с трима в линията на защитата, като този път опорният полузащитник беше разположен вляво, а не както обикновено между двамата централни защитници. Заедно с другия опорен полузащитник "сините" образуваха числено предимство, изразяващо се в четирима от страна на Левски срещу двама от страна на ЦСКА, заради което "червените" не успяваха да пресират домакините.

Бившият футболист на "сините" отличи страхотния начин, по който екипът на испанския специалист е анализирал играта на ЦСКА, визирайки как подобно на Левски в повечето двубои срещу Лудогорец, Христо Янев е изисквал от своите флангови футболисти да следват противниковите крайни защитници. Изхождайки от доброто разучаване на съперника, Хулио Веласкес реагира отново с познатия тактически приом "овърлоуд" или както анализаторът поясни - насищане на определена зона, в която да имаш числено преимущество спрямо противника, но този път в средата на терена

Петров отбеляза и добрата дефанзивна игра на Хуан Переа, категоризирайки го като "играч на мача" във фаза защита.

"На 3 или 4 пъти пресираше Делова и на 2 или 3 пъти открадна топката и от Жордао, който е ключовият играч за изнасянето на топката от страна на ЦСКА".

За финал на изданието експертът по анализите оприличи първото полувреме като "Бангаранга" на българския футболен фолклор, давайки го за пример, от който българските треньори да се учат.