Мъри взима бивш защитник на Левски в "Гьоз Гьоз"

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов реши кой да бъде заместник на напускащия бивш защитник на ЦСКА 1948 Елитон. Турската агенция "Йенигюн" съобщава, че отборът от Измир ще привлече добре познатият у нас Ноа Сонко Сундберг.

Както е известно, именно Мъри привлече гамбийския национал в Левски. Впоследствие той бе продаден на Лудогорец, а в последните два сезона е отдаван под наем - първо в Сивасспор, а след това в Арис. Договорът му с разградчани изтича след месец и той ще отиде в Гьозтепе като свободен агент.