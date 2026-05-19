Допълнителни тестове за Мустафа Сангаре

Мустафа Сангаре ще премине допълнителни прегледи в следващите дни, пише "Тема спорт". Причината е крампът, който нападателят получи по време на дербито с ЦСКА. 27-годишният таран се появи в игра на почивката, заменяйки Хуан Переа, но напусна принудително в 61-ата минута.

След мача треньорът Хулио Веласкес успокои, че не става въпрос за контузия, а за превантивни мерки. Въпреки това Сангаре ще бъде следен под лупа през седмицата.



Припомняме, че той се завърна в игра на 9 май при загубата от Лудогорец с 0:1 след дълго лечение на контузия в коляното. Нападателят дори претърпя операция в началото на март и първоначално бе отписан от Веласкес до края на сезона, но се завърна по-рано от предвиденото.