Христов и Бранеков с упрек към ЦСКА за мачовете с Левски

Бившите футболисти на Левски и ЦСКА Венцислав Христов и Александър Бранеков бяха гости в студио Дерби, където коментираха актуални теми от българския футболен елит и споделиха очакванията си финала от турнира за Купа България в сряда. Двамата са на мнение, че ЦСКА излиза като фаворит в този мач, но в никакъв случай не би трябвало да бъде подценяван състава на Локомотив Пд.

Христов и Бранеков обаче не приемат отношението на червените към последните два мача с шампиона Левски. Според тях не е правилно футболистите да се пестят в такива мачове и да залагат всичко в сезона за един двубой. Венци Христов тази година помогна на Рилски спортист да се завърне в професионалния футбол, но той едва ли ще продължи кариерата си на такова ниво. Бранеков, който вече 10 е треньор на подрастващи, пък за пореден път изказа мнението си за развитието на детско-юношеския футбол у нас и сподели, че връзката се къса още в най-ранна възраст. Таланти в България има, ала работата с тях е далеч сериозните международни стандарти.