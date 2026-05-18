Левски иска халф на Черно море, Лудогорец и ЦСКА също следят играча

От Левски ще направят опит да вземат още един от най-добре представящите се млади играчи в родния елит. Става въпрос за Берк Бейхан, съобщава "Мач Телеграф".

Халфът е на 21 години и поне за един сезон на "Герена" няма да имат проблем с правилото за футболист до 23, ако той дойде в София. Целият треньорски щаб на "сините" е категоричен, че това е играч, който не само може бързо да се впише в обстановката, но и да се развие, за да може в бъдеще да бъде продаден за сериозна цена.

"Сините" обаче не са единствените, които искат да го привлекат. Футболистът е желан още от Лудогорец, както и от ЦСКА.

На "Герена" разполагат и с Асен Митков, а от Велико Търново със сигурност там се завръща и Стивън Стоянчов. Първият обаче трябва сериозно да се потруди по време на подготовката, ако иска да запази мястото си в Левски.

Халфът на Черно море е оценяван на 400 000 евро, но едва ли "сините" ще искат да платят толкова.