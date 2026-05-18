Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю за подкаста El Atlas de Brazalete, в което, освен за шампионския сезон на "сините", говори и по много други теми.

"Съблекалнята на Левски е интернационална, но това не го приемам като някаква пречка. В ежедневието си комуникираме предимно на английски. Когато бях треньор на Беленензес, започнах да уча португалски и това сега ми помага в комуникацията с португалските и бразилските играчи. По време на пандемията от коронавирус започнах да уча френски и немски език. А английския го научих по-рано. Така че в Левски говорим предимно на английски, но е хубаво, когато комуникираш с играчите и на техния роден език, защото така заздравяваш връзката с тях и показваш уважение. Знам някои думи и на български, защото трябва да покажеш уважение и към страната, която ти дава условия да работиш", заяви Веласкес.

"Като по-млад бях обсебен от тренировките на Висенте Кантаторе и на Франсиско Матурана във Валядолид. Беше наистина удоволствие да се наблюдават и да се изследват. Трябва да ви кажа, че съм пътувал до Бразилия, Аржентина и Мексико, за да наблюдавам тренировките на други колеги и да разговарям с тях. Контактът е много важен. Трябва да се учиш и усъвършенстваш постоянно. Но тук не говоря само за треньори по футбол. Трябва да обменяш мнения и със специалисти от други спортове. Ето, наскоро баскетболният Реал Мадрид игра в България срещу Апоел Тел Авив в Евролигата. Мачът бе в Ботевград, а аз присъствах на живо в залата. След края на мача разговарях с треньора на Апоел Димитрис Итудис. Той е голямо име, печелил е Евролигата. Запозна ни президентът на баскетболния Левски (Тити Папазов - бел. ред.). След това вечеряхме заедно с Итудис и говорихме надълго", разкри още Веласкес. Той отново подчерта, че е избрал Левски, защото този клуб му е дал шанса да се бори за победи", допълни още той.

"Когато приключих със Сарагоса, имах няколко оферти. Анализирахме ситуацията и прецених, че Левски ми представя възможността да се боря за победа всяка седмица, докато в другите клубове трябваше предимно да се опитвам да не загубя и да се боря за оцеляване. Другото нещо, което ме спечели за Левски, е отношението на Наско Сираков. Той е играл в Сарагоса и Еспаньол, но тук, в Левски, е истинска легенда. Неговото отношение към мен и семейството ми е фантастично. Помня го още като играч на България от световното в Щатите. Първият Мондиал, който съм гледал, бе в Италия през 1990 година. Но първото ми наистина осъзнато световно бе в САЩ през 1994-а, а там България бе голямата сензация с куп легенди в отбора. Но да се върна на Левски... Другото нещо, което ме спечели, бяха феновете. Те са просто фантастични. Не само в София, а в цялата страна. Когато гостуваме, се чувстваме все едно сме у дома", допълни испанецът.

Той заяви, че е оставил много приятели в Сарагоса и не си е тръгнал с лоши чувства от клуба.

"Това е един от любимите ми клубове. Всичко започна от онзи финал срещу Арсенал за КНК, когато Наим вкара победния гол от центъра. Още настръхвам. И сега има хора в клуба, с които поддържам връзка".

Накрая той разкри, че съпругата му и детето му вече живеят плътно с него в София.

"Детето ходи на детска градина, а жена ми може да работи дистанционно и това много я удовлетворява, помогна и за решението да дойде в София", каза Веласкес.