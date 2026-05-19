Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Предстоящият сблъсък от 37-ия кръг на Премиър лийг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион „Виталити“ обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. „Гражданите“ заемат второ място със 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал, докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири.

Борнемут влиза в този двубой в серия от 16-17 мача без поражение под ръководството на Андони Ираола. В последните си пет срещи тимът записа четири победи (над Фулъм, Кристъл Палас, Нюкасъл и Арсенал) и едно равенство срещу Лийдс. Тази форма превърна „черешките“ в един от най-трудните съперници в лигата в момента. От друга страна, Манчестър Сити пристига на „Виталити“ с приповдигнато самочувствие след спечелването на ФА Къп и серия от убедителни победи в първенството, включително 3:0 над Брентфорд и Кристъл Палас.

Мениджърът на гостите Пеп Гуардиола не спести похвалите си за работата на своя колега Ираола. Той определи серията на Борнемут като „невероятна“ и призна, че Сити няма право на грешка. „Единственият шанс, който имаме, е да победим. Борнемут играе за много – те имат шанс дори за Шампионската лига, което прави задачата ни още по-трудна“, сподели Гуардиола преди мача. Той също така потвърди, че разполага с напълно здрав състав, включително завърналия се Родри.

Въпреки доминацията на Сити в исторически план, Борнемут вече показа, че знае как да поднася изненади. През ноември 2024 г. „черешките“ победиха „гражданите“ с 2:1 на своя земя. Последните две срещи в Премиър лийг обаче завършиха с победи за Сити с по 3:1. В тези двубои Ерлинг Холанд се оказа ключова фигура, отбелязвайки два гола при последната среща на „Етихад“ през ноември 2025 г.

Докато Манчестър Сити разполага с пълен набор от футболисти, Борнемут е изправен пред сериозни трудности. Халфът Луис Кук е аут поради контузия, а Райън Кристи е наказан. Освен тях, участието на Матай Акинмбони и Хулио Солер е под въпрос. Интересен момент е завръщането на Антоан Семеньо на „Виталити“, но този път като играч на Манчестър Сити – факт, който допълнително ще нажежи атмосферата по трибуните.

