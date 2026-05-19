Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски задържа Макун за евротурнирите

Левски задържа Макун за евротурнирите

  • 19 май 2026 | 09:31
  • 1819
  • 0

Левски ще задържи централния защитник Кристиан Макун за участието в евротурнирите. Сините целят да сторят това и с другите си основни  футболисти, а евентуално към края на трансферния прозорец да осъществят изходящи трансфери, пише “Тема спорт”.

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Както е известно, 25-годишният венецуелски бранител е обект на интерес от страна на третия в турската Суперлига Трабзонспор. В страната дори посочиха, че двете страни са си стиснали ръцете за личните условия на играча. “Синьо-червените” искат да се подсилят в центъра на отбраната, тъй като планират да продадат украинеца Арсений Батагов, а в същото време и да подмладят защитата. Един от основните им бранители Стефан Савич е на 35 години и бившият  футболист на Манчестър Сити гледа към края на кариерата си. Зелена светлина за трансфера е дал треньорът на Трабзонспор Фатих Теке. Очаква се Левски да иска за Макун около три милиона евро.

Клубът от бреговете на Черно море е склонен да почака, тъй като в момента има други цели на трансферния пазар, които иска да привлече по-рано. Така се случи с игралия под наем в тима от Бешикташ Ернест Мучи, на когото ще бъде активирана откупната клауза. Друг от набелязаните футболисти е също атакуващ играч – Ел Билал Type, който е собственост на Аталанта.

В Турция: Трабзонспор иска Макун
В Турция: Трабзонспор иска Макун

Една от основните причини Макун да бъде задържан за участието в Европа е, че Хулио Веласкес няма реален кандидат за партньор на Кристиан Димитров в сърцето на защитата. Никола Серафимов не убеждава, че може да се превърне в основна фигура, а Стипе Вуликич лекува контузия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Въпреки контузията - Груев с награда и огромно признание още в първия си сезон в Премиър лийг!

Въпреки контузията - Груев с награда и огромно признание още в първия си сезон в Премиър лийг!

  • 18 май 2026 | 23:33
  • 11207
  • 4
Урибе: Отиваме за победа във Враца, дано има феърплей при другите

Урибе: Отиваме за победа във Враца, дано има феърплей при другите

  • 18 май 2026 | 22:24
  • 2230
  • 1
Достанич: Играем с 10-12 човека цял сезон, имаме достатъчно проблеми и не коментирам празния сектор

Достанич: Играем с 10-12 човека цял сезон, имаме достатъчно проблеми и не коментирам празния сектор

  • 18 май 2026 | 22:15
  • 2817
  • 2
Орела: На сила хубост не става!

Орела: На сила хубост не става!

  • 18 май 2026 | 22:13
  • 2874
  • 2
Александър Георгиев: Контролирахме срещата, мотивацията не се коментира в такива двубои

Александър Георгиев: Контролирахме срещата, мотивацията не се коментира в такива двубои

  • 18 май 2026 | 22:09
  • 1868
  • 4
Гьоко: Заслужаваме да се спасим

Гьоко: Заслужаваме да се спасим

  • 18 май 2026 | 22:08
  • 1895
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 5197
  • 27
Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

  • 19 май 2026 | 00:03
  • 21137
  • 55
Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

  • 18 май 2026 | 22:48
  • 38914
  • 30
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 4058
  • 10
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 5868
  • 0
Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

  • 18 май 2026 | 23:56
  • 38179
  • 648