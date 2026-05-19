Левски задържа Макун за евротурнирите

Левски ще задържи централния защитник Кристиан Макун за участието в евротурнирите. Сините целят да сторят това и с другите си основни футболисти, а евентуално към края на трансферния прозорец да осъществят изходящи трансфери, пише “Тема спорт”.

Както е известно, 25-годишният венецуелски бранител е обект на интерес от страна на третия в турската Суперлига Трабзонспор. В страната дори посочиха, че двете страни са си стиснали ръцете за личните условия на играча. “Синьо-червените” искат да се подсилят в центъра на отбраната, тъй като планират да продадат украинеца Арсений Батагов, а в същото време и да подмладят защитата. Един от основните им бранители Стефан Савич е на 35 години и бившият футболист на Манчестър Сити гледа към края на кариерата си. Зелена светлина за трансфера е дал треньорът на Трабзонспор Фатих Теке. Очаква се Левски да иска за Макун около три милиона евро.

Клубът от бреговете на Черно море е склонен да почака, тъй като в момента има други цели на трансферния пазар, които иска да привлече по-рано. Така се случи с игралия под наем в тима от Бешикташ Ернест Мучи, на когото ще бъде активирана откупната клауза. Друг от набелязаните футболисти е също атакуващ играч – Ел Билал Type, който е собственост на Аталанта.

Една от основните причини Макун да бъде задържан за участието в Европа е, че Хулио Веласкес няма реален кандидат за партньор на Кристиан Димитров в сърцето на защитата. Никола Серафимов не убеждава, че може да се превърне в основна фигура, а Стипе Вуликич лекува контузия.