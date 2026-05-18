Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Председателят на Асоциацията на европейските клубове и президент на носителя на Шампионската лига ПСЖ Насер Ел-Хелайфи изпрати поздравителен адрес до Левски и президента на клуба Наско Сираков по повод спечелената 27-а титла на България.

"Уважаеми г-н Сираков,

От името на Асоциацията на европейските футболни клубове искам да честитя на Вас и на всички в клуба спечелената шампионска титла в Първа професионална лига на България.

Спечелването на титлата за 27-и път е страхотно постижение и отражение на тежката работа и отдадеността на всички в клуба. Искрено Ви желая много късмет през новия сезон.

Искрено Ваш, Насер Ел-Хелайфи

Президент на ПСЖ и на Асоциацията на европейските клубове", се казва в писмото на Ел-Хелайфи.

