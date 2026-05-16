Решено е: Мануел Нойер отива на пето Световно първенство

Легендарният страж на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер ще бъде повикан в състава на Германия за предстоящия Мондиал 2026, съобщава ексклузивно журналистът Флориан Плетенберг.

Потвърдено: Нойер е в разширения състав на Германия за Мондиал 2026

Според него завръщането на 40-годишния ветеран за Бундестима може да се счита за сигурно и селекционерът Юлиан Нагелсман вече е взел решението си. Това би бил пети Мондиал за вратаря, който стана световен шампион през 2014 г. в Бразилия.

🚨💣 EXCLUSIVE | World Cup return decided: Julian Nagelsmann brings Manuel Neuer back as Germany’s No. 1 - DONE DEAL ✔️



Unless something extraordinary happens and provided his substitution against Köln (calf) has no serious consequences, 40 y/o Neuer will return to the Germany… pic.twitter.com/LwdsIIqvWe — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 16, 2026

Така освен ако не се случи нещо неочаквано и при условие, че получената лека контузия в последния мач от Бундеслигата срещу Кьолн няма сериозни последствия, Нойер ще се завърне в състава на Германия за предстоящото Световно първенство, твърди още Плетенберг. Журналистът вече информира, че вратарят на Байерн е попаднал в разширения предварителен списък на Нагелсман. Окончателният състав на Германия за Световното първенство ще бъде обявен на 21 май.

Нойер използвал "светофар", за да реши за нов договор

Нойер се оттегли от международния футбол на 21 август 2024 г., но сега очевидно се завръща. Споразумението идва след много ползотворни разговори и срещи през последните седмици между ветерана, Нагелсман и директора на националния отбор Руди Фьолер.

Самият Нойер, запитан след мача с Кьолн за завръщането за националния отбор, отговори лаконично: “Питайте треньора. За мен това не е тема в момента. Фокусът е финалът за Купата на Германия”. Ветеранът обаче красноречиво не изключи отново да играе за Бундестима.

Следвай ни:

Снимки: Imago